Abu Dhabi | trionfa Hamilton Ferrari | Vettel è 2° Podio Verstappen

F1 - gran premio di Abu Dhabi : Hamilton vince anche l’ultima gara - Vettel secondo. Brutto incidente per Nico Hulkenberg : Lewis Hamilton trionfa ad Abu Dhabi e chiude in bellezza il Mondiale 2018 di Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes dopo avere conquistato la pole position domina anche l’ultima gara dell’anno sul circuito di Yas Marina, centrando così l’undicesimo successo sulle 21 gare in calendario. L’inglese, cinque volte iridato in carriera, precede al traguardo il tedesco Sebastian Vettel, secondo con la Ferrari. Il podio è completato dalla Red ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Lewis Hamilton chiude in bellezza e vince davanti a Vettel e Verstappen - out Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si accontenta mai e vince anche il Gran Premio di Abu Dhabi 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, quindi, chiude la sua annata con un ennesimo successo nella sua migliore stagione della carriera, vincendo in scioltezza la gara di Yas Marina (la 73esima in assoluto) sfruttando la pole position e una strategia azzeccata. L’inglese taglia il traguardo con un margine di 4.7 secondi su Sebastian ...

Spettacolo - commozione ed un pizzico di tristezza : Hamilton trionfa al Gp di Abu Dhabi! Mix esplosivo di emozioni a Yas Marina : Lewis Hamilton immenso: il campione del mondo di F1 termina la stagione 2018 con l’ennesima vittoria. Il Gp di Abu Dhabi è del britannico della Mercedes: Vettel e Verstappen sul podio a Yas Marina Un’ultima gara ricca di colpi di scena, spaventosi, deludenti e mozzafiato: il Gp di Abu Dhabi ha regalato emozioni fortissime e contrastanti oggi per una festa finale scoppiettante. La gara di oggi pomeriggio a Yas Marina è iniziata ...

