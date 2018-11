A trentacinque anni ho deciso di dichiararmi non più cattolico | perché non facevo

huffingtonpost

(Di domenica 25 novembre 2018) Ha una voce titubante Pif – al secolo Pierfrancesco Diliberto, classe 1972 – quando ti parla. Immediatamente ti trasporta sui set che lo hanno reso famoso: resta un po' Iena (dove esordì prima come autore, dunque inviato agli inizi degliDuemila), un po' testimone (su MTV dal 2007) e un poco normalizzatore di stravaganze terrestri (Caro Marziano, in onda su Rai3 nel 2017). Sempre siciliano secondo lo sguardo che ha messo a nudo con i lungometraggi "La mafia uccide solo d'estate" e "In guerra per amore". Ha quella voce titubante, dicevamo, cui corrispondono decise posizioni. Si scioglie in lunghe pause per mettere a fuoco un pensiero – secondo quello che potrebbe essere definito un tic, o maliziosamente un vezzo – , che poi si conclude senza possibilità di alternativa. Un po' come Arturo, protagonista del suo ultimo romanzo, che cerca per amore ...