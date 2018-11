A Milano una conferenza sull' amianto

Milano - ragazza uccisa in vetrina : proteste per la pubblicità di una boutique del centro : La campagna pubblicitaria choc scelta da Plilipp Plein per il «Black Friday» suscita indignazione, ancora di più in coincidenza con la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si ...

Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale a Milano - muore una motociclista. “Sono sconvolto” : Il cantante Michele Bravi, classe 1994, giovedì 22 novembre è rimasto coinvolto in un incidente stradale mortale a Milano. Il 23enne, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si è scontrato con una motociclista di 60 anni, che è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale. “Sono giorni di profondo dolore – dice il vincitore di X Factor del 2013 – questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano ...

Il procuratore aggiunto Siciliano : “I morti sul lavoro sono una strage silenziosa. A Milano le vittime sono triplicate in 10 mesi” : La definizione per capire meglio il fenomeno è quella di «una strage silenziosa». E i numeri lo confermano. «Solo nei primi 10 mesi del 2018, i morti sul lavoro a Milano sono aumentati, rispetto a tutto lo scorso anno, di quasi tre volte». E, i dati degli infortuni non letali, in questo caso in tutta la Lombardia, nello stesso lasso di tempo sono s...

Milano : giovedì consiglio comunale per progetto prolungamento MM5 : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - È convocata per giovedì 29 novembre alle ore 16.30, presso il salone d’Onore della Villa Reale di Monza, una seduta aperta del consiglio comunale dedicata alle 'Iniziative relative alla realizzazione del prolungamento della metropolitana M5'. L’assemblea si svolgerà all

Migranti : Asgi - tribunale Milano condanna Comuni 'anti' richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) - Questa impostazione "è stata pienamente accolta dal tribunale di Milano (I sezione, giudice Paola Gandolfi, ordinanze del 21 e 22 novembre) che ha accertato il carattere discriminatorio delle ordinanze, ha condannato i Comuni a pubblicare la decisione sul sito del Comune e a un risarci

Migranti : Asgi - tribunale Milano condanna Comuni 'anti' richiedenti asilo : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - Per il tribunale di Milano, adottare le ordinanze sindacali sulla base della presunta pericolosità dei richiedenti asilo costituisce molestia discriminatoria per ragioni etniche e razziali; i Comuni condannati a pubblicare la decisione e a risarcire il danno. E' quanto

STEFANO DE MARTINO/ Avvistato a Milano con una ragazza 'misteriosa' : chi è Francesca Pietrogrande? - IlSussidiario.net : STEFANO De MARTINO si aggira per Milano con una donna 'sconosciuta'. Lei è Francesca Pietrogrande, neosocia del progetto Willy the Whale.

A Milano “Grandi fotografi per il Piccolo Principe” una mostra per celebrare i diritti dei bambini : A Milano il 23 Novembre aprirà per tre giorni la mostra "Grandi fotografi per il Piccolo Principe" per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Nell'esposizione, organizzata dall'associazione Piccolo Principe Onlus, è possibile vedere le geniali immagini di alcuni fotografi di questi tempi: da Oliviero Toscani a Maria Vittoria Backhaus.Continua a leggere

Milano - Non una di meno contro la mozione anti-aborto. Protesta in consiglio comunale : “No al Medioevo” : Protesta silenziosa e pacifica in consiglio comunale a Milano di alcune esponenti di ‘Non una di meno‘ il movimento femminista che lotta per i diritti delle donne. Cinque attiviste si sono alzate in piedi, nella zona riservata al pubblico, mentre iniziava in aula la discussione sulla mozione anti legge 194, presentata dal consigliere di Forza Italia, Luigi Amicone. Le donne erano vestite con un mantello rosso e un copricapo bianco ...

“Patata bollente” - Tribunale di Milano e Ordine Giornalisti condannano Libero per il titolo “sessista” su Virginia Raggi : È arrivata la condanna unanime del Tribunale di Milano e dell’Ordine dei Giornalisti per il titolo messo in prima pagina da Libero il 10 febbraio 2017, “La patata bollente”. Poi in occhiello “La vita agrodolce di Virginia Raggi” e sotto una foto della sindaca, a cui si riferiva. Come riferisce Prima Comunicazione, la V sezione civile del Tribunale di Milano ha confermato con sentenza di primo grado la delibera del Consiglio di disciplina ...

La mozione anti-aborto arriva a Milano : la protesta delle "ancelle" in Consiglio comunale : La rete 'Non una di meno' ha inscenato in aula una manifestazione con mantelli rossi e cartelli contro la richiesta del ciellino Amicone di sostenere Milano come "città per la vita"

Milano - picchia la compagna e le punta una pistola alla testa : salva per miracolo : L'uomo, un 38enne pregiudicato, ha agito spinto dalla gelosia: la vittima è riuscita a strappargli l'arma di mano, sono anche partiti due colpi fortunatamente senza conseguenze

Giulia De Lellis tiene una lezione all’Università IULM di Milano. “Mi hanno voluta perché sono questo… E ve lo mostro…” : Giulia De Lellis all’Università! Chi lo avrebbe mai detto? Ebbene sì! La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è riuscita a conquistare il bel tronista Andrea Damante, ha decisamente fatto strada. Giulia De Lellis all’Università IULM di Milano L’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 2 ci ha regalato vere e proprie perle di trash, come chiedere quale fosse la capitale dell’Africa o altre chicche planetarie. La bellissima ...

Flash mob a Milano contro l'ufficio postale che ha cacciato una donna somala : L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione femminista Non Una di Meno, in vista del corteo nazionale contro "le politiche patriarcali del governo" e contro il ddl Pillon del 24 novembre a Roma. Il caso di discriminazione era stato sollevato dall'Espresso Nera italiana cacciata dall'ufficio postale: «Lei qui non può entrare»" Caso donna somala cacciata dalle Poste, il Flash mob di Non Una Di Meno"