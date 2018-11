ilfattoquotidiano

: “A Dubai ho aperto la mia agenzia. Tornare in Italia? Tasse e burocrazia mi fanno passare la voglia” - erregi69 : “A Dubai ho aperto la mia agenzia. Tornare in Italia? Tasse e burocrazia mi fanno passare la voglia” - TutteLeNotizie : “A Dubai ho aperto la mia agenzia. Tornare in Italia? Tasse e burocrazia mi fanno passare… - Cascavel47 : “A Dubai ho aperto la mia agenzia. Tornare in Italia? Tasse e burocrazia mi fanno passare la voglia”… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Quando aveva 25 anni Eleonora ha lasciato Milano, direzione Scozia. “Sì, avevo un lavoro stabile che mi garantiva un buon stipendio – racconta –. Ma avevo deciso di fare un’esperienza all’estero, imparare l’inglese e specializzarmi in corsi nel settore vino”. Passati due anni a Edimburgo, un giorno, dopo aver ricevuto l’offerta di un ristorante emiratino, Eleonora Caso, milanese oggi 32enne, ha mollato tutto per andare a lavorare e vivere a. E lì haun’specializzata in consulenza nel settore del vino, per ristoranti, eventi privati, cerimonie.? “Qui si è molto più liberi di quanto si possa immaginare”. Che il suo futuro fosse fuori dall’lo aveva capito nel 2013, su Linkedin: “Mi ero specializzata in ambito enologico. E aprendo il computer ho ricevuto un’offerta come sommelier negli Emirati. In quel momento mi è stato chiaro che il mio percorso per ...