A 6 anni si sveglia sola in casa e scende in strada di notte | il papà era andato

Lascia la figlia di 6 anni da sola di notte per andare dall’amante : la bambina si sveglia ed esce di casa : Avrà pensato che la notte era il momento più propizio per andare dall’amante, ma c’era un unico problema: era in casa da solo con la figlia di sei anni che dormiva. L’ha dunque Lasciata da sola, in piena notte, ed è uscito, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola si è spaventata e ha deciso di uscire di casa, iniziando a vagare per le strade del quartiere. E’ accaduto la scorsa notte a Roma. A ...

Taranto - si è svegliata dal coma la bimba di 6 anni gettata dal balcone dal padre : La piccola muove sia le braccia che le gambe ed è uscita dal coma dopo un mese e mezzo: suo padre l'aveva gettata dal balcone di un palazzo di Taranto dopo una lite con la moglie e dopo aver accoltellato alla gola un altro figlio.Continua a leggere

“Mi fa male la testa - dormo un po’”. Ma Jessica non si è più svegliata : è morta a 9 anni : “Era sempre così felice e spensierata”. Era “sana e amante del divertimento” e soprattutto, parole della sua famiglia, non c’erano stata segni premonitori che lasciassero presagire il dramma che si è poi verificato. Jessica Woolhouse è morta a 9 anni. Si è addormentata sul divano e non si è mai più risvegliata. A trovarla priva di sensi è stata sua nonna, che era andata a svegliarla dopo il pisolino. Immediata la corsa ...

“Mi fa male la testa - faccio un pisolino sul divano”. Ma Jessica - 9 anni - non si sveglia più : Jessica Woolhouse è stata uccisa da un'emorragia cerebrale. I tentativi di salvarla da parte dei medici sono stati inutili. La piccola quel giorno si era lamentata di una forte emicrania e si era messa sul divano a riposare. Quando la nonna ha provato a svegliarla, la bimba non ha dato segni di vita...Continua a leggere

“Svegliati - devi andare a scuola”. Ma la figlia di 12 anni è morta nel sonno : Dalila Giacomelli è morta nel sonno a Cigliano. A trovarla senza vita nel suo letto è stata la madre, quando è andata nella sua stanza per svegliarla questa mattina.Continua a leggere

Mamma va a svegliare la figlia di 12 anni - la trova senza vita nel letto : La Mamma è andata a svegliarla per andare a scuola ma l'ha trovata morta nel letto. Tragedia in una famiglia di Cigliano, nel Vercellese. Una bimba di 12 anni è deceduta nel sonno. Secondo le prime ...

Si addormenta con la moglie e non si sveglia più : imprenditore muore nel sonno a 45 anni : Tragedia a Padova, la vittima è Pietro Viale. A fare la terribile scoperta è stata la moglie Laura. Con lei era proprietario della Officine Galvani, azienda del settore energia.Continua a leggere

Si sveglia dopo 12 anni di coma. Affianco trova la mamma 70enne che non l'ha mai abbandonato : Si chiama Wang Shubao, e si è svegliato dopo 12 anni di coma in stato vegetativo. Al suo risveglio, l'uomo si è trovato al suo fianco la donna che per più di 10 anni ha vegliato su di lui, nutrendolo, lavandolo e curandolo con amore: sua madre.L'uomo, un cinese che all'epoca aveva 36 anni, è rimasto paralizzato a causa di un incidente stradale che l'ha reso quadriplegico e in coma. Da quel momento però, Wei Mingying, sua madre, non l'ha mai ...

In coma da 12 anni - si sveglia e trova al suo fianco la madre ormai 75enne : Lei lo ha accudito giorno e notte per dodici anni, spendendo tutti i propri risparmi e aspettando di vederlo nuovamente...

In coma dopo un incidente stradale si sveglia dopo 12 anni : Per 12 anni i suoi occhi hanno visto solo il buio, coma profondo e le speranze ridotte al minimo. Il calvario di Wang Shubao era iniziato nel 2006 quando, 36enne, era rimasto vittima di un incidente stradale. Terribile la diagnosi: tetraplegia e coma. Una situazione devastante che avrebbe scoraggiato chiunque ma non la mamma di Wang – oggi 75enne – che, giorno dopo giorno, è rimasta al fianco del figlio fino a quando non ha riaperto, ...

Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova la mamma 75enne al suo capezzale : «Lo ha accudito giorno e notte» : Un uomo si è svegliato dopo 12 anni di coma e al suo capezzale ha trovato la madre 75enne che per oltre un decennio lo aveva accudito giorno e notte. La donna ha pianto di gioia nel vedere gli...

Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova la mamma 75enne al suo capezzale : «Lo ha accudito giorno e notte» : Un uomo si è svegliato dopo 12 anni di coma e al suo capezzale ha trovato la madre 75enne che per oltre un decennio lo aveva accudito giorno e notte. La donna ha pianto di gioia nel vedere gli...

Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova l’anziana madre accanto a lui : “Non l’ha mai lasciato” : La storia di Wang Shubao e della mamma Wei Mingying arriva dalla Cina. L'uomo nel 2006 è finito in coma in seguito a un gravissimo incidente automobilistico. La mamma è rimasta sempre accanto a lui, lo ha accudito e si è indebitata per le spese mediche ma finalmente dopo 12 anni lo ha visto riaprire gli occhi.Continua a leggere

Si riposa dopo pranzo - Giada non si sveglia più : l’ex pattinatrice muore a 28 anni : Giada Dall’Acqua, giovane mamma residente nel riminese, è stata trovata esanime sul divano dal marito che era rientrato in casa perché non riusciva più a contattarla via telefono. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità locale visto che la 28enne era da sempre una sportiva dedita al pattinaggio ed era in salute.Continua a leggere