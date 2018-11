18enne in fin di vita dopo aggressione

“Corpo fatto a pezzi - cranio spaccato”. La drammatica fine di Manuel - 18enne ucciso dai coetanei : Cinque giovani sono finiti in carcere, accusati di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo le prime indiscrezioni, il corpo di Manuel è stato fatto a pezzi e poi sotterrato in un terreno in provincia di Oristano. Il 18enne di Macomer sarebbe stato ucciso per un debito di droga.Continua a leggere