X Factor | Fedez lascia il programma? Le dichiarazioni che spiazzano

Fedez : "Lascio la tv e mi concentro sulla musica". Addio a X Factor? : Fedez, al quinto anno come giudice di X Factor, potrebbe mettere la parola fine alla sua esperienza come giudice nel talent show di Sky Uno.Il rapper e cantautore milanese, che, in queste settimane, sta procedendo con la promozione del suo nuovo album di inediti, Paranoia Airlines, ha espresso il desiderio di accantonare la televisione per concentrarsi esclusivamente sulla musica. prosegui la letturaFedez: "Lascio la tv e mi concentro ...

Fedez lascia la televisione : addio ad X Factor. Il rapper : «Voglio concentrarmi solo sulla mia musica» : 'Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica'. Tradotto: Fedez dice addio a X Factor e alla televisione ; dunque questa sarà la sua ultima volta da ...

X-Factor - Chiara Ferragni ordina di far fuori la bella pupilla di Fedez : come la fa massacrare : Sono proprio quelli che negano di essere gelosi a essere i più gelosi di tutti. Il sospetto che Chiara Ferragni rientri nella categoria è emerso fortissimo durante l'ultima puntata di X-Factor, quando ...

Chiara Ferragni 'influenza' XFactor : 'Votate Naomi' - e la concorrente di Fedez viene eliminata : 'Votate Naomi' , così nelle stories di Instagram Chiara Ferragni ha mostrato la sua preferenza durante la puntata di giovedì sera di XFactor 2018 . La cantante era in ballottaggio con Renza , la ...

Chiara Ferragni "influenza" XFactor : «Votate Naomi» - e la concorrente di Fedez viene eliminata : «Votate Naomi», così nelle stories di Instagram Chiara Ferragni ha mostrato la sua preferenza durante la puntata di giovedì sera di XFactor 2018. La cantante era in...

X Factor - la Ferragni umilia Fedez in diretta : "Votate così" : A X Factor spunta il fattore Ferragni. La fashion influencer e moglie del giudice Fedez negli ultimi minuti del quinto live del talent show si è resa protagonista di un sorprendente endorsement per ...

X Factor - la Ferragni umilia Fedez in diretta : 'Votate così' : A X Factor spunta il fattore Ferragni. La fashion influencer e moglie del giudice Fedez negli ultimi minuti del quinto live del talent show si è resa protagonista di un sorprendente endorsement per ...

A X Factor l'inedito di Anastasio conquista i giudici - Fedez perde Renza. Poi si fa festa con i Subsonica : È stata la serata degli inediti, quella più attesa dai giudici e dai concorrenti in gara. Le sorprese però sono state pochissime. X-Factor si conferma un programma di cover, di interpretazioni e reinterpretazioni. Restando alla gara, da qualche puntata assai prevedibile, si segnala l'eliminazione di Renza, uscita sconfitta da un ballottaggio fratricida con Naomi. Come ospiti sono arrivate due grandi band, oramai attive da ...

Eliminato X Factor 12 del 22 novembre : batosta per Fedez - fuori Renza : Ieri sera, giovedì 22 novembre, in prime time su SkyUno è andata in onda la quinta puntata del live-show di X Factor 12, condotto da Alessandro Cattelan. Il talent-show, che si sta avviando verso le battute finali di questa dodicesima stagione di grande successo, ha proposto una nuova fase della gara, durante la quale c'è stato un altro concorrente che ha dovuto abbandonare definitivamente il programma, rinunciando così alla possibilità di ...

X Factor - bagno di sangue per Fedez. Via Renza - Naomi salva : A X Factor 12 arrivano gli inediti e se ne va Renza Castelli. La puntata che ha visto i 6 talenti rimasti entrare nel mercato discografico è stata un vero incubo per Fedez, con entrambe le sue ...

X Factor è un bagno di sangue per Fedez. Via Renza - Naomi salva : A X Factor 12 arrivano gli inediti e se ne va Renza Castelli. La puntata che ha visto i 6 talenti rimasti entrare nel mercato discografico è stata un vero incubo per Fedez, con entrambe le sue ...

X Factor 2018 - LIVE SHOW/ Puntata degli inediti storta per Fedez. Le pagelle del 22 novembre - IlSussidiario.net : La quinta Puntata LIVE di X FACTOR 2018 era molto attesa per gli inediti e non ha sorriso a Fedez. Eliminata Renza Castelli. Le pagelle della serata

X Factor 2018 - quinto live : debacle per Fedez - fuori Renza Castelli : Renza Castelli - quinto live X Factor 2018 X Factor 2018 arriva alla puntata cruciale, quella degli inediti. Su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso del quinto live. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del quinto live 21.15: I Subsonica, insieme agli otto talenti ...

X Factor - la concorrente a Fedez : "Ti amo". E lui la gela : Questa edizione di X Factor continua a tenere incollati i telespettatori davanti alla televisione, ma ieri sera c'è stato un siparietto che non ha divertito proprio tutti.Luana, la concorrente sarda appartenente al team under donne guidato da Manuel Agnelli, ha approfittato dei versi di Eppur mi son scordato di te per una dedica romantica a Fedez. L'aspirante popstar, infatti, si è avvicinata al tavolo dei giudici proprio mentre intonava "Lo sai ...