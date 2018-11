Werewolf | The Apocalypse - Earthblood sarà distribuito da Bigben nel 2020

eurogamer

: Ho appena guardato l'episodio S06E12 di Bake Off Italia! #tvtime - the__werewolf_ : Ho appena guardato l'episodio S06E12 di Bake Off Italia! #tvtime - the__werewolf_ : RT @fleurdelisae: Il miglior annuncio per il Black Friday - the__werewolf_ : RT @parolesbiadite: RAGA STO PIANGENDO CHE CAZZO È STATO TUTTO COSÌ PERFETTO CHE OGNI PAROLA PER DESCRIVERE QUESTA CLIP MI SEMBRA RIDUTTIVA… -

(Di sabato 24 novembre 2018)ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Focus Home Interactive per pubblicare e distribuire: The, riporta DSOgaming.Cyanide Studio, che ha aderito al grupponel 2018 e che ha lavorato allo sviluppo del gioco per quasi due anni, rimane incaricato di adattare il titolo il quale proviene dall'universo di World of Darkness."Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo accordo, per tutte le parti coinvolte. Questo permetterà a Cyanide di lavorare sullo sviluppo del gioco e di assicurare ai suoi molti fan un'esperienza unica nel suo genere, dentro un universo dove i giocatori sono davvero affezionati" dichiara Alain Falc, CEO diRead more…