Vodafone Black Friday | offerte e iniziative per gli utenti | Tutte le promo attive

Vodafone Black Friday - offerte e iniziative per gli utenti | Tutte le promozioni : In occasione del Black Friday 2018, la Vodafone ha lanciato tante iniziative sia per i nuovi clienti che per i vecchi Vodafone Black Friday, offerte e iniziative per vecchi e nuovi clienti. Fonte foto:...

Ecco il regalo speciale per il Vodafone Happy Friday del Black Friday di domani : domani sarà venerdì, quello del Black Friday, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato un bel po' di tempo fa. L'articolo Ecco il regalo speciale per il Vodafone Happy Friday del Black Friday di domani proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Tim - Vodafone e Wind per il Black Friday - sconti su tariffe e smartphone : Ci siamo, venerdì 23 novembre ci sarà il tanto atteso Black Friday, occasione per molti utenti di acquistare a prezzi scontati alcuni prodotti, che siano per un uso personale o che siano come regalo per le persone care. Tale iniziativa commerciale, importata dall'America, riguarda tutti gli ambiti commerciali, non solo quindi siti e-commerce, ma ad esempio anche i brand di telefonia mobile. In particolar modo Tim, Vodafone e Wind sono già pronte ...

Botta e risposta su tanti Huawei e Samsung con offerte Vodafone e Amazon per Black Friday 2018 : Ci sono diversi fronti da monitorare in vista del Black Friday 2018, in riferimento ad esempio alle offerte Vodafone pensate per l'acquisto di smartphone Huawei e Samsung a condizioni economiche favorevoli. Un caso emblematico, in riferimento alla campagna che scatterà ufficialmente domani 19 novembre, è dato dal cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device nelle prossime ore si potrà acquistare a 0,99 euro al mese per 30 mesi, con un anticipo di ...

Vodafone - Black Friday : Amazon Prime Gratis attivando alcune offerte dal 16 al 22 novembre : Si avvicina il Black Friday, giorno dedicato agli acquisti online (e non solo) in cui le aziende lanciano diverse prodotti in offerta. Venerdì 23 novembre partirà ufficialmente l'iniziativa commerciale importata dagli Stati Uniti ma che oramai è parte integrante della cultura italiana ed in generale anche di quella europea. Per l'occasione Vodafone ha deciso di lanciare una promozione davvero interessante, aderendo infatti ad alcune offerte, sia ...

Ivrea. Servizio Vodafone ko Mercoledì black out per migliaia di utenze : Ivrea. Un blackout della rete telefonica Vodafone, che ha riguardato la linea voce e la connessione internet, ha interessato per alcune ore, Mercoledì, alcune zone del Piemonte e della Valle d'Aosta...

Vodafone si scusa per blackout : in regalo 30 GB in un mese/ Down rete mobile : "Evento di rara eccezionalità" : Vodafone Down in Italia. Ultime notizie: problemi nella connessione e nelle telefonate, colpito soprattutto il nord-ovest, ma si registrano disservizi anche al centro Italia(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:41:00 GMT)

Vodafone NON FUNZIONA : BLACK-OUT RETE MOBILE/ Problema risolto - Codacons : "Indennizzi o azione legale" : VODAFONE down in Italia. Ultime notizie: problemi nella connessione e nelle telefonate, colpito soprattutto il nord-ovest, ma si registrano disservizi anche al centro Italia(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:51:00 GMT)

Blackout Vodafone : utenti del Nord colpiti dal down - problemi ancora per la linea fissa : Blackout Vodafone ha colpito in particolare gli utenti del Nord, Piemonte e Val d’Aosta nello specifico, ma non sono mancate segnalazioni anche da altre zone d’Italia come Roma e più sporadiche a Napoli. Blackout Vodafone: situazione in via di risoluzione ancora un down questa mattina, dopo quello segnalato di Instagram, è successo anche a Vodafone che ha subito un vero e proprio Blackout con interruzione della rete Internet e della ...