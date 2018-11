Vittorio Feltri | la brutale verità su Silvia Romano | ' Vittima di miserabili indigeni

Vittorio Feltri : se cade Giuseppe Conte ci aspetta un'orrenda ammucchiata : Infine mi piacerebbe sapere quale sia in proposito l' opinione degli elettori, che suppongo non lieti di verificare che la politica nazionale ripiomba nelle antiche abitudini, e forse delusi nel ...

Vittorio Feltri : i ministri del Movimento 5 stelle non sanno leggere il bilancio : Se questa è la loro politica scommettiamo che i signorini del Grillo ignorante non avranno futuro. Sperèm. di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri - la spaventosa profezia : 'Italia - la situazione sta precipitando'. Salvini è avvertito : Essi buttano lì quattro dati sul futuro della economia e dipingono a fosche tinte il domani. Da mezzo secolo annunciano imminenti sciagure , ma non è mai accaduto nessun cataclisma dal quale l'Italia ...

Vittorio Feltri - Forza Italia porta in piazza quattro gatti spaesati : 'Cosa rischia davvero alle urne' : Ieri Forza , o Debolezza, Italia ha tentato di organizzare a Torino una manifestazione popolare in appoggio alla realizzazione del Tav ed ha fallito. All' appuntamento sono arrivati quattro gatti ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini stai attento - per colpa di boiate e schifezze perdi il voto di chi lavora : ...del Meridione costretti a picchiettare sul personal allo scopo di riscuotere quanto è loro dovuto per forniture e prestazioni varie? Perché dovete infliggere alla gente che tiene in piedi l' economia ...

Vittorio Feltri : 'Su cosa è sbagliato attaccare i 5 Stelle' : Credo che nessuno mi possa accusare di fare il tifo per i pentastellati che mi stanno cordialmente sulle scatole, ma dei quali non temo quella che tutti definiscono deriva dispotica. Essi non mi fanno ...

Vittorio Feltri : il governo non cadrà - i grillini non vogliono tornarsene a casa : Secondo me peggiori dei grillini che dicono e fanno dieci scemenze al giorno ci siamo soltanto noi giornalisti che gli diamo retta come se fossero persone attendibili, quando, invece, sono dei ...

Vittorio Feltri : il governo Lega-M5S durerà a lungo - ma sarà solo merito di Salvini : Cui viene imposto il processo di privatizzazioni che spompano la nostra economia. Arriva poi il regolamento del 1997 che di fatto è illegale e uccide alcune cose buone contenute nel trattato di ...

Vittorio Feltri : 'Grazie e auguri a Silvio Garattini - l'uomo che ci allunga la vita e ci salva dai farmaci' : ... e gli faccio personalmente tanti auguri, felicitandomi con lui per i traguardi raggiunti non solo in campo professionale, ma anche per aver resistito tanto tempo nel complicato mondo della scienza. ...

Vittorio Feltri letale : 'Peggio di questo governo c'è solo il prossimo' : La crisi sarebbe dietro l'angolo e inevitabile: le divergenze fra i protagonisti attuali della politica non consentirebbero la prosecuzione dell' alleanza che ha permesso di costituire una ...

Vittorio Feltri scuote Virginia Raggi : 'Sveglia ragazza' : 'La magistratura ha assolto la Raggi togliendole il fango che l'aveva ricoperta ad opera dei giornalisti', scrive Vittorio Feltri su Twitter a proposito dell'assoluzione di Virginia. 'Adesso tocca a ...

Vittorio Feltri nuove offese a Di Maio : “Analfabeta - dovrebbero toglierti la cittadinanza italiana” : Feltri Vittorio si scaglia nuovamente contro Luigi Di Maio offendendolo in modo molto diretto Vittorio Feltri risponde agli insulti di Luigi Di Maio. Già, perché il capo politico del M5s, dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, ha definito i giornalisti “sciacalli”. La ragione? Aver scritto del processo che riguardava la disastrosa sindaca grillina di Roma. Per inciso, Alessandro Di Battista, l’impresentabile, ha fatto di ...

Vittorio Feltri ringrazia i lettori : per Libero aumenti record di copie vendute : Da maggio a giugno esse sono cresciute a dismisura, percentuali inusitate nel mondo della editoria, da tempo in grave crisi a causa delle tecnologie avanzate che rubano alla grande i clienti della ...

Vittorio Feltri : 'Elisa Isoardi? Avrei preferito che Matteo Salvini lasciasse Luigi Di Maio' : La rottura con Elisa Isoardi 'sembra essersi rivelata un'arma a vantaggio di Matteo Salvini '. Vittorio Feltri , in una intervista ai Lunatici su Rai Radio2 , parla dell' addio social che ha visto ...