Vittoria Schisano | «La vita che volevo»

vanityfair

(Di sabato 24 novembre 2018)Come in un puzzle. Non appena il pezzo più importante trova il giusto incastro, tutti gli altri quasi automaticamente vanno al loro posto., 35 anni, ha detto definitivamente addio a Giuseppe in una clinica di Barcellona nella primavera 2014. Poi ha vissuto la sua prima estate in bikini, finalmente libera. Gli altri traguardi sono arrivati, uno dopo l’altro: la prima copertina di Playboy, il ruolo da presidente della Repubblica della donne di Chiambretti, e adesso l’essere prima donna nel nuovo spettacolo Femmina di Pier Francesco Pingitore, in scena allo storico Salone Margherita di Roma. Parallela, la carriera d’attrice: Laoscena, Nove lune e mezza, I bastardi di Pizzofalcone 2, e Nati due volte, in uscita nel 2019., nonostante sia ...