Violenza sulle donne | in migliaia al corteo di ' Non una di meno'

Violenza sulle donne - a Roma il corteo nazionale "Non una di meno" :

Violenza sulle donne - attese oltre 10mila persone al corteo di Roma. E Spadafora lancia la campagna #lapartitaditutti : Urlano “la mia libertà non si vende” o “libere di vivere” e sono pronte a marciare per dire, ancora una volta, ‘basta’ alla Violenza sulle donne. Sono le migliaia di persone che stanno prendendo parte allo ‘stato di agitazione permanente’ organizzato dal gruppo femminista Non una di meno che da Piazza della Repubblica, a Roma, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Previsti almeno 10mila ...

Violenza sulle donne - a Napoli arriva l'orologio intelligente per difendere le vittime : Un orologio intelligente, capace di inviare informazioni video e audio alle forze dell'ordine per tutelare a distanza le donne e i soggetti deboli vittime di Violenza. Partirà da Napoli la ...

Roma - corteo contro la Violenza sulle donne a Roma : Manifestazione contro la violenza sulle donne a Roma promossa dal comitato 'Non una di meno'. Al corteo sono numerose le sigle presenti, tra queste la Casa delle donne Internazionale, molti collettivi ...

Giornata contro la Violenza sulle donne - un rap sugli amori insani Video : In Italia nei primi dieci mesi del 2018 sono già 106 le vittime di femminicidio, mentre dal gennaio 2000 a ottobre di quest'anno sono 3.100 le donne uccise dagli uomini. Numeri allarmanti quelli ...

A Napoli lo smartwatch contro la Violenza sulle donne voluto da Carabinieri e Procura : "Servirà a chiedere aiuto" : A sostegno delle donne vittime di violenza arriva uno smartwatch di ultima generazione, abbinato a un telefonino con applicazioni, con cui le vittime possono chiedere istantaneamente aiuto e, allo stesso tempo, registrare e trasmettere immagini e audio che gli investigatori possono poi acquisire come prove di reato. La nuova tecnologia è in dotazione dell'Arma dei Carabinieri e partirà nei prossimi giorni in via sperimentale da ...

Violenza sulle donne - a Milano nel 2018 calano arresti e denunce : I dati forniti dai carabinieri segnano rallentamento rispetto al 2017: corsi di formazione per le vittime che non denunciano per paura

'Rispettale' su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata contro la Violenza sulle donne : Solo una parola: 'Rispettale', seguita dall'hashtag #nonènormalechesianormale, che indica la campagna per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne . Il post su Instagram è del sindaco ...

Contro la Violenza sulle donne Napoli sperimenta lo smartwatch che lancia l’Sos : Per difendersi chiedendo aiuto basterà un «touch»: sfiorare con un dito lo smartwatch. La chiamata alla centrale operativa dei carabinieri partirà senza dover fare una telefonata e senza che sia necessario riferire tutto quello che sta succedendo. Il nuovo protettore per le donne vittime di violenza domestica o stalking è un orologio quasi invisib...

Federica Pellegrini contro la Violenza sulle donne : 'Denunciare chi maltratta' : ROMA - Anche Federica Pellegrini scende in campo in vista della giornata di domani, dedicata alla violenza sulle donne. ' Vedere una donna in silenzio, chiusa nel suo dolore, senza più voglia di ...

Roccamandolfi - giornata internazionale contro la Violenza sulle donne - drappo rosso sul balcone municipale : Essere donna il 25 novembre non dovrebbe voler dire solo denunciare, ma l'essere donna dovrebbe significare proporre una propria visione del mondo, vedersi e amarsi come ogni essere umano al di là e ...

Un murales allo Stadio Provinciale di Trapani contro la Violenza sulle donne : “Coloriamo il muro dell’indifferenza”. Con questo slogan la Cgil, la Cisl e la Uil dicono “no” alla violenza sulle donne inaugurando, lunedì alle 11, un murales all’interno dello Stadio Provinciale di Trapani. L’opera, realizzata dall’artista trapanese Nanno Gandolfo, è nata da un’idea della Cgil, della Cisl e della Uil a cui ha collaborato il Trapani Calcio, con il patrocinio dei comuni di Trapani ed Erice. L’iniziativa, promossa in ...