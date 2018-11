Violenza sulle donne | a Milano nel 2018 calano arresti e denunce

'Rispettale' su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata contro la Violenza sulle donne : Solo una parola: 'Rispettale', seguita dall'hashtag #nonènormalechesianormale, che indica la campagna per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne . Il post su Instagram è del sindaco ...

Contro la Violenza sulle donne Napoli sperimenta lo smartwatch che lancia l’Sos : Per difendersi chiedendo aiuto basterà un «touch»: sfiorare con un dito lo smartwatch. La chiamata alla centrale operativa dei carabinieri partirà senza dover fare una telefonata e senza che sia necessario riferire tutto quello che sta succedendo. Il nuovo protettore per le donne vittime di violenza domestica o stalking è un orologio quasi invisib...

Federica Pellegrini contro la Violenza sulle donne : 'Denunciare chi maltratta' : ROMA - Anche Federica Pellegrini scende in campo in vista della giornata di domani, dedicata alla violenza sulle donne. ' Vedere una donna in silenzio, chiusa nel suo dolore, senza più voglia di ...

"Rispettale" : su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata contro la Violenza sulle donne : Sala posta una foto con la compagna Chiara Bazoli: nello scatto lui ha un segno rosso sotto l'occhio, simbolo della campagna #nonènormalechesianormale

Roccamandolfi - giornata internazionale contro la Violenza sulle donne - drappo rosso sul balcone municipale : Essere donna il 25 novembre non dovrebbe voler dire solo denunciare, ma l'essere donna dovrebbe significare proporre una propria visione del mondo, vedersi e amarsi come ogni essere umano al di là e ...

Un murales allo Stadio Provinciale di Trapani contro la Violenza sulle donne : “Coloriamo il muro dell’indifferenza”. Con questo slogan la Cgil, la Cisl e la Uil dicono “no” alla violenza sulle donne inaugurando, lunedì alle 11, un murales all’interno dello Stadio Provinciale di Trapani. L’opera, realizzata dall’artista trapanese Nanno Gandolfo, è nata da un’idea della Cgil, della Cisl e della Uil a cui ha collaborato il Trapani Calcio, con il patrocinio dei comuni di Trapani ed Erice. L’iniziativa, promossa in ...

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 2018 in tv : i programmi tv a tema : Cosa fanno in tv per la Giornata Mondiale per l'eliminazione della Violenza di genere? Per la Giornata Mondiale contro la Violenza di genere, la tv italiana ha in programma alcuni eventi speciali e appuntamenti a tema. Istituita dall'ONU nel 1999, la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne si celebra ogni 25 novembre: è diventata un'occasione per fare lo stato dell'arte sull'evoluzione culturale delle società, sulla ...

Violenza sulle donne : oggi manifestazione a Roma : Arriveranno pullman da tutta Italia per partecipare al corteo organizzato da 'Non una di meno', alla vigilia della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne -

Violenza sulle donne - Rai in prima linea : 10.00 Domani la Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne,istituita dall'Onu nel 1999. In linea con la missione di Servizio pubblico, la Rai si mobilita per richiamare con forza l'attenzione di tutti sul fenomeno che coinvolge ancor oggi milioni di donne nel mondo. Oltre al sostegno alla campagna di raccolta fondi "#alidiautonomia" e alla produzione dello spot istituzionale del Dipartimento Pari opportunità,l'azienda mette in campo una ...

Violenza sulle donne - manifestazione a Roma di Non una di meno il 24 novembre : pullman da tutta Italia : Scenderanno in piazza, ancora una volta, per dire ‘basta’ alla Violenza sulle donne. In migliaia sabato 24 novembre saranno a Roma per partecipare alla manifestazione organizzata da Non una di meno. Il corteo femminista partirà alle 14 da piazza della Repubblica e, passando per piazza dell’Esquilino, via Merulana e piazza Vittorio Emanuele II, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Decine i pullman organizzati da diverse ...

La Uil dice basta alla Violenza sulle donne. Centro di Ascolto in piazza domenica : Mentre la scienza fa passi da gigante, l'informatica ci collega istantaneamente da un capo del mondo all'altro, mentre le relazioni diventano sempre più virtuali, nulla cambia nel modo di ...

Giornata contro la Violenza sulle donne : Paolo Crepet ci spiega chi sono i violenti - come reagire e il ruolo fondamentale delle madri : Pensi al mondo del blues. Quasi tutte le grandi cantanti di questo genere musicale, da Billy Holiday ad Aretha Franklin, fino a Tina Turner e Whitney Houston , sono state annichilite dalla violenza ...

Calcio campano contro la Violenza sulle donne : in campo con un segno rosso sul viso : Le Società, le atlete, gli addetti ai lavori tutti e il mondo dello sport oggi si fanno ambasciatori della cultura del rispetto e dell'uguaglianza. La partita più importante oggi si gioca su un campo ...