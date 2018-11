Un murales allo Stadio Provinciale di Trapani contro la Violenza sulle donne : “Coloriamo il muro dell’indifferenza”. Con questo slogan la Cgil, la Cisl e la Uil dicono “no” alla violenza sulle donne inaugurando, lunedì alle 11, un murales all’interno dello Stadio Provinciale di Trapani. L’opera, realizzata dall’artista trapanese Nanno Gandolfo, è nata da un’idea della Cgil, della Cisl e della Uil a cui ha collaborato il Trapani Calcio, con il patrocinio dei comuni di Trapani ed Erice. L’iniziativa, promossa in ...

Cardinal Bassetti : la Violenza alle donne e' un sacrilegio : “Chi maltratta una donna rinnega e sconfessa le proprie radici perché la donna è fonte e sorgente della maternità. È una specie di sacrilegio massacrare una donna. La violenza contro le donne sta diventando sempre più un’emergenza anche a livello nazionale che va combattuta a vari livelli”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, in ...

Violenza donne : aiuto grazie a smartwatch : ANSA, - NAPOLI, 24 NOV - A sostegno delle donne vittime di Violenza arriva uno smartwatch di ultima generazione, abbinato a un telefonino con applicazioni, con cui le vittime possono chiedere ...

Violenza contro le donne : a Napoli arriva il braccialetto elettronico : Oltre la metà ha figli, bambini o adolescenti, una su tre è straniera, ma la maggior parte delle vittime di mariti ed ex abita nel Mezzogiorno. E, prima di denunciare, aspetta. E,...

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 2018 in tv : i programmi tv a tema : Cosa fanno in tv per la Giornata Mondiale per l'eliminazione della Violenza di genere? Per la Giornata Mondiale contro la Violenza di genere, la tv italiana ha in programma alcuni eventi speciali e appuntamenti a tema. Istituita dall'ONU nel 1999, la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne si celebra ogni 25 novembre: è diventata un'occasione per fare lo stato dell'arte sull'evoluzione culturale delle società, sulla ...

Mostra choc in Sant'Agostino a Pietrasanta sulla Violenza alle donne : L'assessore Bartoli: questo appuntamento dal titolo 'Come eri vestita?' è come un pugno allo stomaco che deve fare male e scuoterci

Violenza donne : 3mila vittime dal 2000 a oggi - in 50mila hanno chiesto aiuto : Un'iniziativa alla quale hanno aderito in tanti tra personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti, esponenti politici come la ministra della Salute, Giulia Grillo, e l'Ambasciata americana in ...

25 novembre : una Giornata per eliminare la Violenza contro le donne : Progressivamente si sono uniti alla commemorazione molti Paesi in tutto il mondo, scegliendo questo giorno per sensibilizzare l'opinione pubblica e per denunciare le numerose forme di maltrattamento ...

Violenza sulle donne : oggi manifestazione a Roma : Arriveranno pullman da tutta Italia per partecipare al corteo organizzato da 'Non una di meno', alla vigilia della giornata mondiale contro la Violenza sulle donne -

Violenza sulle donne - Rai in prima linea : In linea con la missione di Servizio pubblico, la Rai si mobilita per richiamare con forza l'attenzione di tutti sul fenomeno che coinvolge ancor oggi milioni di donne nel mondo. Oltre al sostegno ...

Violenza sulle donne - Rai in prima linea : 10.00 Domani la Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne,istituita dall'Onu nel 1999. In linea con la missione di Servizio pubblico, la Rai si mobilita per richiamare con forza l'attenzione di tutti sul fenomeno che coinvolge ancor oggi milioni di donne nel mondo. Oltre al sostegno alla campagna di raccolta fondi "#alidiautonomia" e alla produzione dello spot istituzionale del Dipartimento Pari opportunità,l'azienda mette in campo una ...

Femminicidio - perché le donne continuano a morire : “Dati falsati - si sottovaluta la Violenza degli uomini” : Stupite, critiche, indignate: le esperte di violenza sulle donne – statistiche, avvocate, sociologhe, persone che lavorano sia sul campo o che sulla violenza fanno ricerca da anni – non riescono a capacitarsi che la Polizia di Stato abbia diffuso, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un rapporto, Questo non è amore, in cui il numero dei femminicidi relativi al 2018 risulta di sole 32 donne morte, perché la ...

Violenza sulle donne - manifestazione a Roma di Non una di meno il 24 novembre : pullman da tutta Italia : Scenderanno in piazza, ancora una volta, per dire ‘basta’ alla Violenza sulle donne. In migliaia sabato 24 novembre saranno a Roma per partecipare alla manifestazione organizzata da Non una di meno. Il corteo femminista partirà alle 14 da piazza della Repubblica e, passando per piazza dell’Esquilino, via Merulana e piazza Vittorio Emanuele II, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Decine i pullman organizzati da diverse ...

Violenza contro le donne : a Napoli arriva il braccialetto elettronico : Oltre la metà ha figli, bambini o adolescenti, una su tre è straniera, ma la maggior parte delle vittime di mariti ed ex abita nel Mezzogiorno. E, prima di denunciare, aspetta. E, dopo aver chiesto ...