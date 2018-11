Violenza contro le donne | al via la manifestazione a Roma | Libere di scegliere

Violenza contro le donne : picchia ex in strada - i cittadini intervengolo e lo fanno arrestare : A Napoli le vittime di stalker potranno chiedere aiuto grazie a uno smartwatch

Proposta di legge del consigliere Giuseppe Pedà per istituzione Centri anti Violenza contro le donne : Il consigliere regionale Giuseppe Pedà ha depositato un progetto di legge sulle case rifugio per le donne di vitti di violenza. 'Ben vengano le iniziative simboliche - evidenzia Pedà - ma bisogna ...

Proposta di legge del consigliere Giuseppe Pedà per istituzione Centri anti Violenza contro le donne : Il consigliere regionale Giuseppe Pedà ha depositato un progetto di legge sulle case rifugio per le donne di vitti di violenza. 'Ben vengano le iniziative simboliche - evidenzia Pedà - ma bisogna ...

Donne in piazza contro la Violenza maschile : «È stato di agitazione permanente» Live : Il corteo organizzato da «Non Una di Meno». In Italia sono 3.100 dal 2000 le Donne uccise da chi diceva di amarle. Dall’inizio del 2018 sono già 70 assassinate dagli uomini

A Napoli lo smartwatch contro la Violenza sulle donne voluto da Carabinieri e Procura : "Servirà a chiedere aiuto" : A sostegno delle donne vittime di violenza arriva uno smartwatch di ultima generazione, abbinato a un telefonino con applicazioni, con cui le vittime possono chiedere istantaneamente aiuto e, allo stesso tempo, registrare e trasmettere immagini e audio che gli investigatori possono poi acquisire come prove di reato. La nuova tecnologia è in dotazione dell'Arma dei Carabinieri e partirà nei prossimi giorni in via sperimentale da ...