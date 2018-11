Violenza alle donne | Napoli sperimenta lo smartwatch anti aggressioni

Cardinal Bassetti : la Violenza alle donne è un sacrilegio : 'Chi maltratta una donna rinnega e sconfessa le proprie radici perché la donna è fonte e sorgente della maternità. È una specie di sacrilegio massacrare una donna. La violenza contro le donne sta ...

Cardinal Bassetti : la Violenza alle donne e' un sacrilegio : 'Chi maltratta una donna rinnega e sconfessa le proprie radici perché la donna è fonte e sorgente della maternità. È una specie di sacrilegio massacrare una donna. La violenza contro le donne sta ...

Cardinal Bassetti : la Violenza alle donne e' un sacrilegio : “Chi maltratta una donna rinnega e sconfessa le proprie radici perché la donna è fonte e sorgente della maternità. È una specie di sacrilegio massacrare una donna. La violenza contro le donne sta diventando sempre più un’emergenza anche a livello nazionale che va combattuta a vari livelli”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, in ...

Mostra choc in Sant'Agostino a Pietrasanta sulla Violenza alle donne : L'assessore Bartoli: questo appuntamento dal titolo 'Come eri vestita?' è come un pugno allo stomaco che deve fare male e scuoterci

La Violenza sessista si combatte cominciando dalle parole : Il ministro dell'Interno, figura istituzionale che dovrebbe tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini, ha pubblicato sui suoi profili Facebook un post contro tre studentesse minorenni che manifestavano contro il governo. Lo ha fatto senza oscurare i volti delle ragazze, esposte alla gogna mediatica accompagnata da un commento dispregiativo che disonora il ruolo istituzionale che ricopre.Ebbene, sotto ...

Accadde oggi : nel 1980 la Violenza del terremoto in Irpinia cambia per sempre il volto del Sud Italia [GALLERY] : 1/9 ...

La Lega in piazza : «Basta alla Violenza sulle donne». Al gazebo partecipano anche gli alleati : ...ad Arcidosso per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne" a farlo sapere una nota del Carroccio amiatino "E' stato un momento importante per noi " prosegue la nota " dopo i fatti di cronaca ...

Milano. Il Municipio 5 aderisce alla Giornata contro la Violenza alle donne : Il Municipio 5, in collaborazione con la “Compagnia Lions ImmaginAzione”, realizza l’iniziativa “Giornata internazionale contro la violenza alle donne”. La

Sanità : cuore rosa e Violenza in corsia - donne parlano alle donne a Milano : donne ‘tradite‘ dal proprio cuore, perché ne ignorano il linguaggio e sottovalutano i segnali di Sos. donne a lungo sotto-rappresentate negli studi clinici sui farmaci. donne in camice sempre più vulnerabili di fronte a un numero crescente di casi di aggressione (verbale e fisica) in reparti e ambulatori italiani. E, infine, donne che scendono in campo per darsi una mano e combattere i talloni d’Achille che mettono a rischio la ...

Frasi sessiste - ironia sulla Violenza sessuale - uscite omofobe e attacchi alle minoranze : il fenomeno Bolsonaro visto da un ricercatore ... : Gli evangelici , ed il segmento neo-pentecostale in particolare, si sono affermati nelle differenti sfere della vita pubblica brasiliana , politica, media, architettura, sport, . Per fare uno esempio,...

Una mano dalle stelle. In aiuto ai minori vittime di Violenza : Giunta alla sua quinta edizione, Una mano dalle stelle, ideata e organizzata da Antonio Capitani, conferma ancora una volta la sua presenza e quest’anno si schiera a favore della Onlus Piccolo Principe. Piccolo Principe è una Onlus nata nel 2002 per l’accoglienza, la cura e il reinserimento sociale di minori vittime di violenza, maltrattamenti e abusi familiari. Accoglie bimbi e adolescenti che hanno un’età compresa fra 0 e 18 anni e, grazie ad ...

Una mano dalle stelle - V edizione. In aiuto ai minori vittime di Violenza : Giunta alla sua quinta edizione, Una mano dalle stelle, ideata e organizzata da Antonio Capitani, conferma ancora una volta la sua presenza e quest’anno si schiera a favore della Onlus Piccolo Principe. Piccolo Principe è una Onlus nata nel 2002 per l’accoglienza, la cura e il reinserimento sociale di minori vittime di violenza, maltrattamenti e abusi familiari. Accoglie bimbi e adolescenti che hanno un’età compresa fra 0 e 18 anni e, grazie ad ...

Prescrizione - Paragone : “Lega non vuole vero cambiamento. Bongiorno contro lo stop? Lo dica alle vittime di Violenza” : “Qualcuno dentro il Governo crede che questo sia un Governo del Cambiamento con “l’asterisco”. In cui, cioè, ci siano delle misure scritte nero su bianco nel contratto che, nella realtà dei fatti, possono essere modificate o addirittura accantonate. Vorrei dire un paio di cose a queste persone”. Così il senatore M5S Gianluigi Paragone in un video pubblicato sui suoi canali social: “Non c’è nessun asterisco, ...

Sanremo - rivolta detenuti nel carcere Valle Armea/ Ultime notizie 4 ore di devastazione : Polizia seda Violenza : carcere Sanremo, rivolta (o lite?) dei detenuti a Valle Armea. Ultime notizie, 4 ore di devastazione e lancio di oggetti. Polizia seda la rivolta: le richieste dei sindacati(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:46:00 GMT)