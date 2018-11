VIDEO Dominik Paris terzo nella discesa di Lake Louise | podio di lusso dell’azzurro

oasport

: #sci #alpino VIDEO Dominik Paris strepitoso terzo nella discesa di Lake Louise, gustiamoci la gara dell'azzurro in… - OA_Sport : #sci #alpino VIDEO Dominik Paris strepitoso terzo nella discesa di Lake Louise, gustiamoci la gara dell'azzurro in… - ethoski : @Dominik_G_Cua Hai ragione, e per caso conosci Calogero Grifasi? Qualche anno fa ho guardato qualche suo video e mi ha incuriosito - Alexdelpiero197 : @Dominik_G_Cua Mi attira sta tavola ho visto parecchi video su Youtube di bimbiminchia ma non è successo assolutame… -

(Di sabato 24 novembre 2018)ha ruggitolibera die ha conquistato un pesantissimopostoprova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro si è reso protagonista di un’ottima gara, per tutta la pista è rimasto in scia a Max Franz e Christof Innerhofer riuscendo così a conquistare un risultato die a salire sulin questa grande classica canadese. Il nostro portacolori ha dato un’importante dimostrazione di efficienza, la stagione è iniziata al meglio e lo aspettiamo al top anche nei prossimi appuntamenti. Di seguito ildellalibera diClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: cristiano barni / Shutterstock.com