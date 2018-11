Verona | gli antiabortisti sono 120 Fiore | “Qui vogliamo una Vandea” In 500 per il

Pallavolo - la Revivre contro la violenza sulle donne : biglietti scontati nel match contro Verona : In occasione del match contro Verona del 25 novembre, per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...

Calcutta al cinema con il film-concerto all’Arena di Verona del 6 agosto : tutti i dettagli : Calcutta al cinema porta tutte le emozioni del concerto all'Arena di Verona, che ha tenuto per supportare il nuovo album il 6 agosto scorso. La pellicola sarà trasmessa in una tre giorni da full immersion che inizierà dal giorno 10 per concludersi il 12, con proiezioni previste per gli spettacoli in cartellone dei cinema aderenti - quindi - per il 10, 11 e 12 dicembre prossimi. Nell'annuncio ufficiale, Calcutta specifica che il film ...

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona. Mostra "La Vespa a Verona" e Convegno "Protagonista la Vespa" - il 10 novembre 2018. : Un viaggio tra Ingegneria, design, società e territorio: una storia che unisce tecnica e passione.

Serie A - gli aggiornamenti LIVE sulle partite delle 15 : Gol Santander - Bologna in vantaggio a Verona

Grande Guerra - Verona ricorda gli avvocati eroi caduti in battaglia : Enrico Benini, Mario Bergonti, Aleardo Fronza, Lamberto Marini, Cesare Rimini, Giacomo Rossi, Giambattista Vignola, Guido Zorzi. Sono i nomi degli otto avvocati di Verona caduti durante la Grande Guerra. Giovani ragazzi che hanno dovuto interrompere le proprie vite per andare a combattere al fronte, dismettendo così la toga per indossare l"uniforme. Sogni e ambizioni professionali messe da parte per rispondere alla chiamata del Paese.In ...

Serie B - Verona-Cremonese 1-1 : l'ex Mandorlini stoppa gli scaligeri al Bentegodi

Chievo Verona - Ventura : “contro il Cagliari buone sensazioni” : Dopo la pesantissima sconfitta contro l’Atalanta ora al Chievo di Ventura tocca il Cagliari dell’ex tecnico gialloblu Rolando Maran. Un momento delicato in casa Chievo non solo per i risultati, ma anche per la fila interminabile di assenti: Cacciatore, Tomovic, Pucciarelli, Barba e qualche problema anche per capitan Pellissier. Obi e Giaccherini, invece, saranno convocati. “La settimana è andata bene, ho buone sensazioni ...

Marco Mengoni raddoppia all’Arena di Verona e a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne e TicketMaster : Marco Mengoni raddoppia all'Arena di Verona e al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Dopo il grande successo in prevendita del tour 2019, l'artista di Romnciglione annuncia due nuovi concerti per la tournée che farà seguito al nuovo disco di inediti atteso a novembre. In pochi giorni sono stati venduti più di 40.000 biglietti e l'Arena di Verona, con il Mediolanum Forum di Assago, ha fatto registrare il tutto esaurito in tempi record. Per ...

Menoni Live 2019 – Boom di biglietti venduti : raddoppiano le date di Milano e Verona : #MengoniLive2019: già 40mila biglietti venduti. raddoppiano le date al Mediolanum Forum di Milano e all’Arena di Verona A quattro giorni dall’apertura delle prevendite sono già 40mila i biglietti venduti per #MengoniLive2019, il tour prodotto e distribuito da Live Nation che seguirà la release del nuovo disco di inediti di Marco Mengoni, disponibile dal 30 novembre. Dopo la presale esclusiva sulla app ufficiale Marco Mengoni e su ...

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti da Milano a Roma e Verona : biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...

Fieracavalli Verona 2018 : orari - biglietti - prezzi e info utili : Il countdown per l'edizione numero 120 di Fieracavalli è gia' iniziato. Tra le più importanti manifestazioni internazionali dedicate al settore equestre, la grande kermesse italiana aprira' le porte dal 25 al 28 ottobre, come dal 1898 nella tradizionale location di Verona [VIDEO]. Saranno quattro giorni imperdibili che in questa edizione si preannunciano ancora più ricchi di eventi per celebrare al meglio il prestigioso traguardo dei 120 anni di ...