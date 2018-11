Vela – RORC Transatlantic Race | Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la 5a

sportfair

: El Maserati Multi 70 Giovanni Soldini Pagina Ufficiale, inicia la regata @RORCRacing #vela #sail Royal Ocean Racing… - Barcosavela : El Maserati Multi 70 Giovanni Soldini Pagina Ufficiale, inicia la regata @RORCRacing #vela #sail Royal Ocean Racing… - Veladuepuntozer : RORC Transatlantic Race, Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono a Lanzarote - Zerogradinord : RORC Transatlantic Race, Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono a Lanzarote -

(Di sabato 24 novembre 2018)70 eper la 5a edizione della. Il Team italiano è pronto per la sfida con PowerPlay È partita oggi 24 novembre, alle 12.00 UTC, la 5a edizione della, organizzata dal Royal Ocean Racing Club: 10 le imbarcazioni allineate sulla linea di partenza a Lanzarote, (Isole Canarie, Spagna), pronte a percorrere le 2995 miglia attraverso l’oceano Atlantico che le separano dal traguardo a Grenada, nei Caraibi.Con un vento di 9 nodi da SW, i due trimarani in gara hanno tagliato la linea del via quasi allineati:70 è partito solo pochi secondi dietro a PowerPlay, il MOD 70 inglese con skipper Ned Collier Wakefield già incontrato a ottobre per la Rolex Middle SeaObiettivo dei due trimarani, oltre alla vittoria nella loro categoria, sarà sfidare il record di velocità della regata per ...