Vanity Fair Stories | il meglio della prima giornata

Vanity Fair Stories : proiezioni narrative da un futuro possibile : Information Design: come si racconta il futuro con i dati Vanity Stories : Federica Fragapane e Fabio Deotto«Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo» diceva Alan Kay, l’informatico a cui dobbiamo l’invenzione del laptop. La sua è la versione pragmatica, la sperimentazione per accelerare la trasformazione del presente. Ma per qualcun altro, immaginare il futuro equivale spessissimo a effettuare proiezioni distopiche, dove ...

Eva Green sulla cover di Vanity Fair : Attrice e modella, Eva Green nasce a Parigi nell’estate del 1980. «Tutto in me è francese. Sono francese al 100 per cento», ha dichiarato. Il debutto è a teatro, nel 2001: interpreta Iris in Jalousie En Trois Fax. Nel 2003 esordisce al cinema come Isabelle in The Dreamers – I sognatori di Bernardo Bertolucci. Non male, come «prima volta»: sesso con Michael Pitt e molti nudi integrali. «Che problema c’è? Non è che un paio di tette ...