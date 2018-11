Valeria Graci rivela il suo dramma | “Ho perso tutto | ma sono viva”

dilei

Valeria Graci, il post drammatico che ha spaventato tutti: 'Ho perso tutto! Sono viva grazie a Dio'

(Di sabato 24 novembre 2018) La foto di un cellulare distrutto e un post che lascia poco spazio ai dubbi:racconta il suosu Instagram per dare coraggio alle altre donne e per dire no alla violenza.Mentre in questi giorni si continua a parlare della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la comica ha deciso di lanciare un messaggio importante sui social. Lo fa con un post che racconta ilnascosto di tante.“Questa è la fine che ha fatto il mio telefono – ha scritto l’attrice -. È stato frantumato in mille pezzi picchiato contro un muro schiacciato sotto i piedi e poi lanciato dal quarto piano. HoMaVIVA grazie a Dio Non abbiate paura di denunciare! Anche se la paura vi schiaccia l’ansia – ha concluso– vi opprime e siete terrorizzate come loio… Siate più forti della paura stessa. Denunciate ...