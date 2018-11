blogo

: Valeria Graci, messaggio drammatico su Instagram: 'Ho perso tutto ma sono viva, grazie a… - gossipblogit : Valeria Graci, messaggio drammatico su Instagram: 'Ho perso tutto ma sono viva, grazie a… - zazoomnews : Valeria Graci da Zelig al dramma: Ho perso tutto. Paura e violenza la foto sconvolgente - #Valeria #Graci #Zelig… - zazoomblog : Valeria Graci da Zelig al dramma: Ho perso tutto. Paura e violenza la foto sconvolgente - #Valeria #Graci #Zelig… -

(Di sabato 24 novembre 2018), l'attrice e comica (e anche conduttrice radiofonica) diventata popolare grazie a programmi televisivi come Zelig e Colorado e nota anche per il suo sodalizio artistico con Katia Follesa all'inizio della sua carriera, ha condiviso undai toni drammatici sul proprio profilo ufficialeIl contenuto delin questione non ha svelato nei dettagli cosa sia accaduto all'attrice milanese. Ovviamente, i numerosi sostenitori della comica l'hanno inevitabilmente subissata di domande al fine di conoscere meglio la realtà dei fatti.su: "Homa, grazie a Dio" 24 novembre 2018 02:40.