alla Corte Suprema americana. La prossima settimana Cupertino punterà a convincere i saggi a bloccare un gruppo di consumatori che le ha fatto causa accusandola di monopolio. Vietando l'Appa qualsiasi società rivale,- è l'accusa - li ha costretti a pagare più del dovuto per le app. Il gruppo di consumatori ha ottenuto il via libera per lanciare una class action contro, e Cupertino ora si appella alla Corte Suprema affinchè capovolga questa decisione.(Di sabato 24 novembre 2018)