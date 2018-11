: oltre 6.000 famiglie separate alla frontiera tra Usa e Messico. La crudele politica dell’amministrazione Trump per… - amnestyitalia : oltre 6.000 famiglie separate alla frontiera tra Usa e Messico. La crudele politica dell’amministrazione Trump per… - amnestyitalia : oltre 2.000 bambini sono già stati forzatamente separati dai loro genitori grazie alle politiche inumane dell'ammin… - tg2rai : #Usa, violenta tempesta di neve su #NewYork. 8 morti. 400mila persone al buio. Traffico in tilt. 2.000 voli cancell… -

Sono 14.000 gli immigrati minorenni che si trovano sottonegli Usa. In molti casi sono bambini e ragazzi giunti da soli nel Paese. Sono numeri da record forniti dal ministero Usa della Sanità e dei servizi sociali. L'aumento deisottoè dovuto alle politiche della Casa Bianca. Attivisti e associazioni per i diritti umani denunciano la tendenza ad estendere la permanenza dei ragazzi detenuti fino al raggiungimento della maggiore età, applicando loro le stesse condizioni previste per gli adulti.(Di sabato 24 novembre 2018)