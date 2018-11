Uomini e Donne anticipazioni | Gemma torna da Rocco | Barbara furiosa con Alessio

Uomini e Donne - frecciatina di Martina a Andrew : Teresa? “Fuori non l’avrebbe guardata” : Uomini e Donne, l’ultima frecciatina di Martina Sebastiani ad Andrea Dal Corso: Teresa? “Fuori non l’avrebbe mai guardata” AGGIORNAMENTO: Martina Sebastiani ha dichiarato su Instagram che il suo tono era assolutamente ironico, che stava scherzando e che le sue parole su Andrew e Teresa sono state fraintese. Se c’è una persona poco convinta del percorso […] L'articolo Uomini e Donne, frecciatina di Martina a ...

Uomini e donne - Martina Sebastiani smaschera Andrea Del Corso : 'Pur di restare in televisione...' : Alta tensione ad Uomini e donne , il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, perché Martina Sebastiani si mostra poco convinta del perCorso di Andrea Dal Corso . E così Martina ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati : È ufficialmente finita la storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 23 novembre, i due sono tornati in studio per comunicare il loro addio ufficiale. La coppia nata nel Trono Over qualche mese fa, e protagonista anche di Temptation Island "Nip", è dunque scoppiata: dietro a questa rottura, pare ci siano le solite incompatibilità caratteriali. Le Anticipazioni del web, inoltre, ...

Uomini e Donne : Claudia conquista Lorenzo Riccardi e il pubblico della De Filippi : Nel corso della puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda venerdì 23 novembre su Canale 5, è emerso un certo interesse da parte del tronista Lorenzo Riccardi verso la corteggiatrice Claudia. Quest'ultima, inoltre, grazie al suo atteggiamento piuttosto schietto e trasparente mostrato durante le esterne, sembra essere riuscita a conquistare anche il pubblico del dating-show di Maria De Filippi e gli opinionisti. Inoltre, a ...

Uomini e Donne gossip - Sonia Lorenzini incinta? L’ex tronista fa chiarezza : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini incinta? La risposta dell’ex tronista e la dedica al fidanzato Federico Sonia Lorenzini è incinta? È questo che molte fan dell’ex tronista si stanno chiedendo nelle ultime ore. Il motivo? Pare che il volto noto di Uomini e Donne abbia recentemente pubblicato una stories su Instagram che ha destato qualche […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini incinta? L’ex tronista fa ...

Uomini e Donne - Jack Varone e la rivelazione clamorosa su Raffaella Mennoia : 'Quando stavamo insieme...' : Oggi lo si vede sempre al fianco di Gianni Sperti in veste di opinionista, ma Jack Varone a Uomini e Donne di Maria De Filippi è stato prima corteggiatore e poi tronista. Era il 2007 quando ...

Uomini e Donne News Marta Pasqualato : post d’amore per il fidanzato con polemica : Uomini e Donne News Marta Pasqualato: il post d’amore per il fidanzato con dente avvelenato Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante nella scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, è sempre più innamorata del fidanzato Simone. Così, nelle scorse ore, in occasione dei sei mesi d’amore passati con il fotografo, ha scritto […] L'articolo Uomini e Donne News Marta Pasqualato: post d’amore per il ...

Uomini e Donne - Lorenzo conteso tra Claudia e Giulia : parla la Dionigi : Claudia e Giulia di Uomini e Donne rivali: la Dionigi dice la sua su Lorenzo Nell’ultima registrazione del Trono Classico del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno litigato furiosamente. Difatti la giovane corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato di sentirsi usata dal giovane tronista. Motivo per cui ha deciso clamorosamente di abbandonare lo studio del programma. A ...

Uomini e donne - Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra beccati di nuovo insieme : stavolta è ufficiale : Buone notizie per i fan di Uomini e donne su Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra . I due sarebbero tornati ufficialmente insieme, come garantisce ilvicolodellenews.it . La coppia aveva partecipato a ...

Uomini e Donne - Claudia spiazza dopo la registrazione : la rabbia e poi la dedica a Lorenzo : Uomini e Donne, Claudia lascia la registrazione arrabbiata, poi cambia idea: le dolci parole per Lorenzo Riccardi La romana Claudia Dionigi è una delle corteggiatrici che più si è fatta notare nelle ultime puntate di Uomini e Donne. La ragazza, una volta scese le scale per Lorenzo Riccardi, ha conquistato il tronista (ed anche il […] L'articolo Uomini e Donne, Claudia spiazza dopo la registrazione: la rabbia e poi la dedica a Lorenzo ...

Femminicidio - perché le donne continuano a morire : “Dati falsati - si sottovaluta la violenza degli Uomini” : Stupite, critiche, indignate: le esperte di violenza sulle donne – statistiche, avvocate, sociologhe, persone che lavorano sia sul campo o che sulla violenza fanno ricerca da anni – non riescono a capacitarsi che la Polizia di Stato abbia diffuso, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un rapporto, Questo non è amore, in cui il numero dei femminicidi relativi al 2018 risulta di sole 32 donne morte, perché la ...

Uomini E Donne : Valentina Rapisarda - ex di Andrea Cerioli - in ospedale per dolori lancinanti al petto. Ecco cosa ha avuto : L’ex fidanzata di Andrea Cerioli: Valentina Rapisarda finisce in ospedale Ore di paura per Valentina Rapisarda, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex fidanzata dell’attuale tronista Andrea Cerioli. La siciliana, oggi web influencer... L'articolo Uomini E Donne: Valentina Rapisarda, ex di Andrea Cerioli, in ospedale per dolori lancinanti al petto. Ecco cosa ha avuto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Sara Affi Fella ripresa a tradimento : fine tristissima - com'è diventata oggi lontano dalla tv : Stavolta Sara Affi Fella è tornata veramente. Su Instagram la pagina di un parrucchiere, Idola di piazza Bovio a Napoli , ha pubblicato un video dimostrativo in cui l'ex tronista di Uomini e donne , ...

Uomini e donne - Valentina Rapisarda tradita dal seno : dolore lancinante - portata d'urgenza in ospedale : Momenti di pura paura per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne Valentina Rapisarda . A raccontarlo è proprio lei tramite varie Instagram stories pubblicate sul suo profilo social. La 28enne avrebbe ...