Un treno su due ad alta velocità in ritardo Battisti Fs chiede a Rfi di intervenire

Ferma il treno per non investire due cagnolini : macchinista eroe : Al suo gesto ha plaudito anche il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio. Un gesto di grande prontezza e umanità. Protagonista un macchinista dei treni della Circumvesuviana, Antonio Montuori, che è ...

Giallo a Domodossola - due fratelli finiscono sotto un treno : uno muore - l’altro è grave : Due fratelli di 31 e 37 anni, Riccardo e Mirko Manara, sono finiti sotto un treno che trasportava un tir nei pressi della stazione di Domodossola . Il primo è morto, il secondo è in gravi condizioni. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un doppio tentativo di suicidio.Continua a leggere

CASERTA " E' di Bellona - ha 34 anni e due figlie piccole : ecco chi è il carabiniere travolto e ucciso dal treno per inseguire un ladro ... : 22:13:12 Tragedia a CASERTA . Un vice-brigadiere di 34 anni , Emanuele Reali di Bellona , in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di CASERTA è morto investito da un ...

Milano - incubo sul treno per due ragazze : nordafricano le blocca e si masturba : Due ragazze sono state sequestrate per circa cinque minuti all'interno di un vagone del treno che da Torino le avrebbe dovute portare in tutta sicurezza a Milano CentraleEntrambe fotografe giovanissime erano salite sul treno in partenza alle 19:54 da Torino Porta Nuova in direzione Milano Centrale. Una delle due ragazze ha raccontato la storia a Milano Today, un incubo che ha segnato profondamente l'esistenza delle due: "Cinque minuti in balia ...