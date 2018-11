Un Natale d' oro Zecchino su Rai1 | con Raffaella Carrà anche Alessandro Del Piero e J-Ax

Oroscopo di Natale : Scorpione fortunato in amore - bene il lavoro per il Leone : Il Natale si avvicina e in questo clima magico, anche lo Zodiaco è in gran fermento. Cosa ci riserva l'Oroscopo in questo periodo speciale? In particolare, come vivrà ciascun segno zodiacale questo Natale? In modo positivo o malinconico, con tanti progetti e viaggi o in famiglia? Tante sono le novità che l’Oroscopo di fine Dicembre riserva sotto l’albero, i Pianeti influiscono positivamente su alcuni segni, consigliando la via giusta. Buone le ...

Il Natale porta lavoro - 1800 assunzioni per le feste : requisiti e come candidarsi : Per chi è alla ricerca di un impiego per il periodo natalizio ci sono grandi notizie. Sono infatti numerose le opportunità di lavoro disponibili in tutta Italia, un totale di 1800 assunzioni in vista del Natale che riguarderanno diverse figure professionali. Vediamo più nel dettaglio quali sono e come candidarsi.Continua a leggere

Gli 'angeli del pandoro' che hanno salvato il Natale - coro sui social : “Fateli cavalieri del lavoro” : Matteo Peraro e Davide Stupazzoni sono i due dipendenti della Melegatti che durante il periodo di chiusura hanno mantenuto...

Melegatti - l'azienda riapre : Pandoro assicurato per Natale : C'era emozione , oggi, allo stabilimento Melegatti , per la riapertura della fabbrica che rischiava di chiudere per sempre. E a Natale , quindi, si potrà festeggiare con un Pandoro dello storico brand,...

Melegatti : Verona - riapre la storica azienda - pandoro assicurato per Natale : Verona, 20 nov. (AdnKronos) - Ha riaperto oggi la Melegatti, storica azienda veronese, il cui fondatore 124 anni fa inventò il pandoro. Da ieri, dopo la conclusione delle operazioni di cessione, la Melegatti è ufficialmente di proprietà della famiglia vicentina Spezzapria, che ha rilevato e vuole or

La Melagatti riparte : a Natale torna il pandoro : Conclusa l'acquisizione della storica azienda dolciaria ora di proprietà di Roberto Spatacca con 35 dipendenti - Al via la nuova era della Melagatti. La storica azienda dolciaria riapre domani a poco ...

Melegatti domani riprende la produzione : per Natale è garantito il mitico pandoro : Anche questo Natale i più golosi potranno godersi il mitico pandoro Melegatti, quello originale prodotto con la storica ricetta ideata dal fondatore dell'azienda risalente al lontano 1894. Oggi si sono concluse le ultime operazioni di cessione da parte dei curatori del Tribunale di Verona alla famiglia dell'imprenditore veneto Roberto Spezzapria. Insieme al figlio Giacomo è riuscito a concretizzare il sogno di salvare la storica azienda veronese ...

Tre si prepara al Natale con ALL-IN Power Christmas Edition - nuove offerte e molte proroghe : Tre si prepara al Natale tra proroghe delle vecchie offerte, ritorni di alcune promozioni e nuove offerte ispirate proprio allo spirito natalizio. L'articolo Tre si prepara al Natale con ALL-IN Power Christmas Edition, nuove offerte e molte proroghe proviene da TuttoAndroid.

Paola Iezzi canta il Natale : 'Con Chiara? E' stato doloroso come un divorzio' : Paola Iezzi ha sempre saputo rialzarsi e rinascere. cantautrice ma anche musicista, dj, produttrice e influencer, la brunetta dell'ex duo Paola e Chiara, a 44 anni ha avuto mille vite ma un'unica ...

“Il ragazzo e il suo pianoforte” - lo spot di Natale con Elton John è un vero capolavoro. E vi farà emozionare : Un testimonial davvero d’eccezione quello dello spot natalizio dei magazzini John Lewis & Partners, che quest’anno ha affidato il ruolo di protagonista a Elton John. Il cantante, star mondiale della musica, appare seduto al suo pianoforte circondato da luci soffuse in un atmosfera festiva. Mentre accenna i primi accordi di Your song, con la mente torna indietro nel tempo, passo passo fino all’infanzia. E fino a quel ...

Torino - stipendio da 2000 euro per 11 giorni di lavoro : fare Babbo Natale a MondoJuve : A Torino fervono i preparativi per le festività natalizie. A tal proposito il centro commerciale MondoJuve, situato tra le cittadine di Vinovo e Nichelino, in provincia di Torino, ha aperto un casting molto singolare per il suo genere. Infatti, sono aperte le selezioni per trovare i nuovi aiutanti di Babbo Natale che lavoreranno a stretto contatto con i bambini provenienti da Torino e da tutto il Piemonte. Fino al 29 novembre sarà possibile ...

Un centro commerciale di Torino cerca un elfo aiutante di Babbo Natale. Il compenso è di 2 mila euro per 11 giorni di lavoro : AAA cercasi elfo aiutante di Babbo Natale. compenso di 2 mila euro per 11 giorni lavorativi. È l'annuncio dello shopping center MondoJuve di Nichelino. Il casting per rivestire il ruolo di 'elfo' è aperto fino al 29 novembre 2018. La mansione è quella di raccogliere i regali donati dai clienti per consegnarli ai bambini meno fortunati. L'iniziativa, secondo quanto riporta il Corriere edizione di Torino, l'anno scorso aveva ...

Zecchino d'oro sempre più social : il via sabato. E per Natale c'è la Carrà : L'inossidabile Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano di Bologna è al suo posto. Certe le faccette dei bimbi e i loro vestiti sono decisamente diversi da quelli dei loro 'papa' che accompagnavano ...

Natale - luminarie in arrivo : corona d'Avvento in piazza Battisti e neve di stelle sulla torre civica : TRENTO. Sabato 24 novembre si accenderanno le luci di Natale nel centro storico di Trento grazie ad un progetto di illuminazione artistica e natalizia denominato «#ioilluminotrento». L'inaugurazione ...