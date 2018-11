Un murales allo Stadio Provinciale di Trapani contro la violenza sulle donne

calcioweb.eu

(Di sabato 24 novembre 2018) “Coloriamo il muro dell’indifferenza”. Con questo slogan la Cgil, la Cisl e la Uil dicono “no” allainaugurando, lunedì alle 11, unall’interno dellodi. L’opera, realizzata dall’artista trapanese Nanno Gandolfo, è nata da un’idea della Cgil, della Cisl e della Uil a cui ha collaborato ilCalcio, con il patrocinio dei comuni died Erice. L’iniziativa, promossa in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellale, si propone, attraverso l’arte, di sensibilizzare l’opinione pubblica imprimendo un segno permanenteladi genere ei femminicidi in un luogo frequentato dai giovani e dalle famiglie.All’inaugurazione prenderanno parte i segretari generali della Cgil Filippo Cutrona, della Cisl Palermo-Leonardo La Piana, della Uil Eugenio ...