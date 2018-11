Un gommone di migranti verso l' Italia | Salvini accusa | ' Abbandonati da Malta'

Migranti - 120 in salvo dopo allarme Ong : gommone verso l'Italia | Salvini accusa : "Abbandonati da Malta" : All'attacco anche il ministro Toninelli: "E l'Europa che fa? Fa finta di niente mentre noi salviamo altre vite umane o difende uno dei suoi Paesi fondatori?"

Migranti - Salvini; Malta ha abbandonato gommone con 200 a bordo : "Ci risiamo. Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia".A renderlo noto e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La Valletta - spiega Salvini - aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, ma come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese. E' l'ennesima ...

gommone di migranti imbarca acqua - rimorchiatore lo porta in salvo : E' stato soccorso da un rimorchiatore il Gommone carico di migranti che si trovava in difficoltà imbarcando acqua. L'allarme, su Twitter, era stato lanciato dalla Ong "Mediterranea": "Centoventi ...

Migranti su gommone in avaria. L'ong italiana dà l'allarme - intervengono i libici : La flotta delle imbarcazioni Ong che adesso è tornata ad operare nel Mediterraneo è già molto attiva. Di fatto le imbarcazioni "umanitarie" tornano a sfidare il Viminale rendendosi disponibili per salvataggi in mare al posto delle unità di Guardia Costiera. E così nella serata di ieri un gommone con a bordo 120 Migranti ha inviato una segnalazione dopo aver imbarcato acqua chiedendo soccorso. La segnalazione è stata però raccolta proprio dalla ...

