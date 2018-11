Ultim'ora | valanga al Sestriere travolge persone | soccorsi in atto

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 novembre 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Notte tranquilla in tutta Italia. Al mattino scossa di Terremoto moderata avvertita nella zona di Norcia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 novembre 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse nel corso della giornata, rilevate prevalentemente al sud Italia. Da segnalare scosse lievi su cosentino, Sicilia centro-orientale e reatino. Altrove...

Fifa 19 Ultimate Team Black Friday e Cyber Monday : meno di un’ora al via! : Come accade ormai da qualche anno anche stavolta EA Sports promuoverà una serie di iniziative su Fifa 19 Ultimate Team sia in occasione del cosiddetto Black Friday, venerdì 23 novembre, che in occasione del Cyber Monday, lunedì 26 novembre. Black Friday: che cos’è? Come riporta Wikipedia: ” Il Black Friday (“venerdì nero” in inglese) è negli Stati […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Team Black Friday e Cyber Monday: meno di un’ora al ...

Ultime notizie/ Di oggi - Ultim'ora : 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano - 23 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano, Il fisco recupera 100 milioni di euro da Facebook , 23 novembre 2018, .

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 novembre 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata decisamente tranquilla nel sottosuolo italiano. Lieve scossa rilevata esclusivamente nel mar Adriatico, nei pressi delle isole Tremiti....

MotoGP - Test Jerez 2018 : date - programma - orari e tv. Ultime prove in vista del 2019 : Dopo i Test di Valencia (Spagna), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna) per il Circus della MotoGP. Dal 28 al 29 novembre il circuito Jerez-Angel Nieto sarà teatro di prove importanti, funzionali a scelte fondamentali in vista del prossimo campionato. E’ il caso della Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Le squadra di Iwata, infatti, dovrà scegliere quale dei due motori provati a Valencia sarà quello da impiegare nel 2019, ...

Fernando Alonso - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non mi sembra ancora vero che sarà la mia Ultima gara. Sul futuro la porta non è chiusa…” : Come era assolutamente prevedibile Fernando Alonso è risultato il grande protagonistia nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il due volte campione del mondo ha toccato diversi argomenti, parlando del suo passato, del suo presente e, anche, del suo futuro, lasciando aperta la porta verso un possibile ritorno a determinate condizioni. Il pilota spagnolo è consapevole di ...

UltimE NOTIZIE/ Di oggi - Ultim'ora : la UE boccia la manovra economica Lega-M5s - 22 novembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: la UE boccia la manovra economica del Governo. Volontaria italiana rapita in Kenya , 22 novembre 2018,

Maradona - un rinforzo speciale per i Dorados? Usain Bolt l'Ultimo desiderio : Ecco quindi che spunta la figura di Maradona, un altro fenomeno nell'Olimpo dello sport a comporre una coppia legata da tempo : motivi di sponsor , Puma, e pubblicità , come riportato dal Mundo ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - ritorno di fiamma? L’Ultimo gossip : gossip doppio e succosissimo su Elisabetta Gregoraci. Il primo: a quanto pare la showgirl e conduttrice calabrese sarebbe di nuovo single. Ricordate? Dopo il divorzio da Flavio Briatore, ufficializzato all’incirca in questo periodo dello scorso anno, sembrava aver voltato pagina con Francesco Bettuzzi, l’imprenditore e fondatore parmense della Pure Herbal, marchio di cui la Gregoraci è testimonial. I due erano stati pizzicati più volte insieme. ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 21 novembre 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore relativamente tranquille in Italia, da segnalare solo lievi scosse sull'Appennino centrale tra Umbria e Marche. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Super Smash Bros. Ultimate : il nuovo trailer ci offre una panoramica sul gioco : I possessori di Nintendo Switch sono in trepidante attesa per l'uscita di Super Smash Bros. Ultimate, l'imminente picchiaduro crossover, già analizzato nella nostra anteprima.A pochi giorni dal lancio, ecco che Nintendo ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato al suo titolo.Nello specifico, si tratta di un nuovo trailer della durata di 7 minuti, riportato da Gematsu, che ci offre una panoramica sulle varie feature di Super Smash Bros. ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 20 novembre 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Sequenza sismica all'alba alle pendici dell'Etna, avvertita anche una scossa di moderata entità fino a Catania. Lieve scossa rilevata anche in Toscana, nel senese....

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 19 novembre 2018 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano. Nessuna nuova scossa registrata su Rimini dopo il sisma relativamente intenso di ieri. Da segnalare solo...