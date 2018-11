Ue e procedure di infrazione | non solo manovra Dai trasporti all’ambiente | la classifica

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) Dopo la condanna dei commissari di Bruxelles, l’Italia attende ora la decisione del Comitato economico e finanziario. Entro due settimane il braccio tecnico dell’Ecofin composto dai collaboratori dei ministri delle Finanze Ue dovrà stabilire se seguire il percorso intrapreso dalla Commissione e aprire quindi la strada alla procedura d’. Il motivo? Laitaliana per il 2019 viola in modo “particolarmente grave” le raccomandazioni europee sulla riduzione del disavanzo strutturale. Un caso che sarebbe un unicum nella storia dell’Unione europea. Ma, più in generale, led’sono invece all’ordine del giorno nell’attività dell’esecutivo di Bruxelles: gli ultimi dati disponibili, pubblicati nel luglio scorso, ci raccontano che la Commissione ha avviato 716 nuoved’nel 2017. Quasi ...