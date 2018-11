Udinese-Roma | “Vesuvio lavali col fuoco” | l’appello di Ancelotti resta inascoltato

Udinese-Roma 1-0 - quarta sconfitta per Di Francesco : quarta sconfitta per Di Francesco Udinese-Roma 1-0, primo risultato a sorpresa per il 13esimo turno di Serie A. I friulani di Davide Nicola – all’esordio sulla sua nuova panchina – infliggono a Di Francesco la quarta sconfitta dall’inizio del campionato. A fronte di cinque successi e quattro pareggi, l’inizio di campionato dei giallorossi si può definire altalenante, se non addirittura negativo. La partita si è ...

Udinese-Roma 1-0 : Pagelle - Video Highlights e tabellino del match : Udinese-Roma Pagelle- Riparte il campionato e il sipario sulla Serie A si riapre alla Dacia Arena di Udine. I friulani, per la prima volta in questa stagione in zona retrocessione, ospitano una Roma che in campionato ancora deve capire che parte vuole avere: o una semplice comprimaria, o protagonista. I giallorossi devono infatti risollevarsi in classifica […] L'articolo Udinese-Roma 1-0: Pagelle, Video Highlights e tabellino del match ...

Nicola affossa la Roma e parte col botto : De Paul e le scelte di Di Francesco regalano la vittoria all’Udinese : Udinese vittoriosa per 1-0 contro la Roma nella gara d’apertura della giornata di Serie A dopo la sosta per le gare delle Nazionali La cura Nicola si vede eccome in casa Udinese. La squadra friulana ha vinto alla prima con il nuovo tecnico contro un’avversaria quotata come la Roma di Di Francesco. Un incontro ben giocato dall’Udinese che ha subito messo in campo i dettami di Nicola, in primis il carattere del proprio ...

Calcio - anticipo Udinese-Roma 1-0 : 16.58 Battuta d'arresto per la Roma che cade 1-0 a Udine. Nicola, alla sua prima apparizione in panchina,opta per una squadra compatta e per le ripartenze,la Roma pressa senza essere realmente pericolosa.La partita si sblocca al 54' con una bella penetrazione di De Paul che porta avanti l'Udinese. Al 64' va in gol Pussetto ma il Var annulla.Di Francesco cambia Kluivert con Under e Schick con Dzeko che spara alto di testa all'84'.Al 94' Machis ...

Udinese-Roma - De Paul show : gol ed esultanza in chiave calciomercato [VIDEO] : Udinese-Roma, De Paul ha segnato un gran bel gol, molto importante per i suoi uomini alla prima in casa di mister Nicola Udinese-Roma, De Paul ha portato in vantaggio la squadra del neo arrivato Nicola contro i giallorossi. Una rete molto bella da parte dell’argentino che con uno scavino ha superato Mirante in uscita per il gol dell’1-0 bianconero. L’esultanza del calciatore dell’Udinese è stata eloquente, a chiari ...

Da Udinese-Roma la risposta ad Ancelotti : “Lavali col fuoco” : Il razzismo trionfa e trionferà Ha fatto bene oggi Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, a ricordare che c’è un problema culturale, che lui lo ha sottolineato ma che poi la soluzione spetta a chi detiene il potere nel calcio italiano. Sta a loro stabilire se far rispettare o meno le regole. E pare che non ci sia alcuna intenzione di farle rispettare. È in corso Udinese-Roma e in soli sette minuti si è levato per ben due volte il coro: ...

