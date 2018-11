Udinese-Roma 1-0 | quarta sconfitta per Di Francesco

ilnapolista

(Di sabato 24 novembre 2018)per Di1-0, primo risultato a sorpresa per il 13esimo turno di Serie A. I friulani di Davide Nicola – all’esordio sulla sua nuova panchina – infliggono a Diladall’inizio del campionato. A fronte di cinque successi e quattro pareggi, l’inizio di campionato dei giallorossi si può definire altalenante, se non addirittura negativo. La partita si è aperta con degli incomprensibili cori di discriminazione territoriale contro Napoli: in soli sette minuti è partito prima “Odio Napoli” – dalla curva dell’insieme a quella della– e poi per ben due volte il “Vesuvio lavali col fuoco”.Il match si apre con un’occasione per Pussetto e una per El Sharaawy, nel primo caso Mirante (in campo a sorpresa al posto di Olsen) risponde presente. I friulani sono più pericolosi, De ...