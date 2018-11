Udinese | De Paul | ' Tornato da poco | ma dovevo mettereci la faccia dopo il rigore di

Udinese - il man of the match De Paul diventa leader : prima il gol - poi le scuse [VIDEO] : L’Udinese è tornata a vincere: l’arrivo in panchina di Davide Nicola ha portato nuova linfa alla squadra bianconera, che ha tenuto a bada la Roma e conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza. Se a cambiare è stato l’allenatore, non lo è stato l’uomo decisivo tra coloro che sono scesi in campo: Rodrigo De Paul, infatti, ha messo il pallone alle spalle di Mirante dopo una magia che ha messo fuori causa sia ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : De Paul affonda la Roma - Udinese ok! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 24 novembre 2018 si accendono gli anticipi della 13giornata.

Serie A - Udinese-Roma 1-0 : buona la prima per Nicola - decide De Paul : Udinese-Roma 1-0, PRIMO TEMPO 0-0 , MARCATORI: De Paul, U, al 9' s.t. UDINESE, 3-5-1-1,: Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, Samir, dal 25' s.t. Pezzella,; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Larsen; ...

Nicola affossa la Roma e parte col botto : De Paul e le scelte di Di Francesco regalano la vittoria all’Udinese : Udinese vittoriosa per 1-0 contro la Roma nella gara d’apertura della giornata di Serie A dopo la sosta per le gare delle Nazionali La cura Nicola si vede eccome in casa Udinese. La squadra friulana ha vinto alla prima con il nuovo tecnico contro un’avversaria quotata come la Roma di Di Francesco. Un incontro ben giocato dall’Udinese che ha subito messo in campo i dettami di Nicola, in primis il carattere del proprio ...

Udinese-Roma - De Paul show : gol ed esultanza in chiave calciomercato [VIDEO] : Udinese-Roma, De Paul ha segnato un gran bel gol, molto importante per i suoi uomini alla prima in casa di mister Nicola Udinese-Roma, De Paul ha portato in vantaggio la squadra del neo arrivato Nicola contro i giallorossi. Una rete molto bella da parte dell’argentino che con uno scavino ha superato Mirante in uscita per il gol dell’1-0 bianconero. L’esultanza del calciatore dell’Udinese è stata eloquente, a chiari ...

PROBABILI FORMAZIONI / Udinese Roma : ottimi numeri per De Paul! Le quote - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Udinese Roma. novità live e quote. Ecco i possibili schieramenti attesi alla Dacia Arena oggi nella 13giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI/ Udinese Roma : diretta tv. De Paul e Lasagna confermati - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Udinese Roma: diretta tv, orario e le notizie sugli schieramenti attesi domani alla Dacia Arena per la 13giornata di Serie A.

Inter - piace De Paul dell’Udinese : il giocatore ha appena rinnovato con i friulani : Nonostante il buon periodo che sta attraversando, l’Inter rimane sempre vigile con un occhio sul mercato. L’argentino, che ha appena rinnovato con il club di Pozzo fino al 2023, lascerà, secondo l’indiscrezione di Tuttosport, i bianconeri a fine stagione per aggregarsi ad un top club ed avere un’occasione importante per la sua carriera. Spalletti stravede […] L'articolo Inter, piace De Paul dell’Udinese: il ...

Inter - ci sarebbe il sì di De Paul : il club nerazzurro prepara l'offerta all'Udinese : Nonostante la stagione stia entrando nel vivo con il match di Champions League decisivo per il passaggio del turno, in programma domani contro il Barcellona, l'Inter pensa anche [VIDEO] a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, provera' a ripetere l'operazione messa a segno con il centrale olandese Stefan De Vrij, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di ...

De Paul : “l’Udinese è un grande club - non ha nulla da invidiare ad altri” : “L’Udinese è un grande club, non ha nulla da invidiare ad altri”. Così il centrocampista argentino Rodriguo De Paul in conferenza stampa dopo il prolungamento del contratto con l’Udinese al 2023, per altri 5 anni con la maglia numero 10 che fu di Antonio Di Natale. “Quello che ha fatto lui non può farlo nessuno – ha affermato – quando presi quel numero sono stato massacrato ma è normale. Fino a che ...

Udinese - ufficiale il rinnovo di De Paul : accordo fino al 2023 : Altri cinque anni insieme, lì dove è riuscito a fare le cose migliori. Rodrigo De Paul ha rinnovato il contratto che lo lega all'Udinese fino a giugno 2023. L'annuncio è arrivato nel corso di una ...

Udinese - De Paul blindato : rinnovo fino al 2023 per l'argentino : Avanti insieme. Rodrigo De Paul, il talento argentino che ha già segnato cinque gol in questo campionato e che è stato appena convocato per la seconda volta con la Nazionale argentina, e l'Udinese ...

