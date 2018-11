Tumori | prevenzione e cura in senologia | la rivoluzione delle immunoterapie

Tumori e diabete : Enpam in piazza per la prevenzione : Una tre giorni di visite mediche, sport, informazione e giochi per vivere in salute. Torna l’appuntamento con ‘piazza della Salute’, l’iniziativa promossa da Enpam (Ente nazionale di previdenza dei medici e degli odontoiatri) che, per il terzo anno consecutivo, mette a disposizione dei cittadini romani in piazza Vittorio Emanuele una postazione dover poter effettuare controlli gratuiti per la prevenzione del cancro ...