Tu sì que vales | la diretta della puntata del 24 novembre 2018

Tu sì que vales : Rudy Zerbi cade e scappa dallo studio : Rudy Zerbi vittima di uno scherzo: cade e fugge dallo studio Ormai è una consuetudine di Tu sì que vales: lo scherzo a Rudy Zerbi. Questa sera a inizio puntata vi sono stati Tip e Tap i quali hanno preparato, con la complicità di Gerry Scotti, uno scherzo su misura per l’ignaro giudice che si è così spaventato da cadere da solo. Il tutto si è concluso con una fuga rocambolesca fuori dallo studio. Andando con ordine: tante scatole di ...

Tu sì que vales : la puntata del 24 novembre 2018 in diretta : [live_placement] Tu sì que vales è il talent show in onda su Canale 5, ogni sabato in prima serata, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, nel ruolo di giudici, e di Iva Zanicchi.Tu sì que vales: le anticipazioni del 24 novembre 2018prosegui la letturaTu sì que vales: la puntata del 24 novembre 2018 in diretta pubblicato su ...

Sabato 24 novembre 2018 : stasera in tv Il compagno Don Camillo - Tu si que vales - L'Era Glaciale e Soldato Jane : Los Angeles John Doe 21:50 - Bull - Lucida follia - Seconda occasione Rai 3 21:40 - Il borgo dei borghi 23:45 - TG3 Mondo Rete 4 21:27 - Il compagno Don Camillo 23:40 - Law & Order: Unita' Speciale - ...

Programmi TV di stasera - sabato 24 novembre 2018. Tornano Portobello e Tú sí que vales : J-Ax a Tú sí que vales Rai1, ore 20.35: Portobello Il mercato pazzerello di Antonella Clerici, che come sempre potrà contare su Carlotta Mantovan, coordinatrice delle centraliste, e sull’inviato Paolo Conticini, torna con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti Lino Banfi e Nino Frassica. Inedite inserzioni animeranno lo studio, si parlerà di cucina e si aprirà un acceso dibattito fra chi sostiene che il ragù italiano per eccellenza sia ...

#Tusiquevales 5 – Ottava puntata del 24 novembre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ospite : J Ax. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con l’Ottava puntata (la semifinale) della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin ...

Tu si que vales : J-Ax ospite dell’ottava puntata : Appuntamento imperdibile in prime time quello di domani sabato 24 novembre su Canale 5, per lo show piu’ visto della stagione Tv “Tu si Que Vales”. Il talent giunto all’ottava e penultima manche prevede le ultime sfide tra i performer in gara prima di annunciare chi sono i piu’ talentuosi che accedono alla Finalissima di sabato 1°dicembre. Solo a fine puntata infatti, il poker d’assi formato da: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e ...

Maria De Filippi assente : Canale5 crolla senza Tu sì que vales : Maria De Filippi non va in onda con Tu sì que vales e Canale5 crolla Il sabato sera, dal punto di vista televisivo, è il perfetto terreno di scontro per il competitor di turno targato Rai1 e l’inossidabile armata che prende il nome di Tu sì que vales. Eccezionalmente ieri quest’ultimo e Portobello non sono andati per far posto alla partita di calcio Italia-Portogallo. Uno smacco per i telespettatori che speravano di passare un ...

Tu si que vales stasera - 17 novembre 2018 - non va in onda : ecco il perché : Tu si que vales stasera, sabato 17 novembre 2018, non va in onda. Il motivo? Il programma dell’ammiraglia Mediaset, che nelle ultime settimane ha sempre vinto la sfida con Portobello di Antonella Clerici, trasmissione in onda su Rai 1, ha deciso di prendersi una piccola pausa e di non scontrarsi con la Nazionale. L’assenza, però, darà modo a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, i conduttori dell’amatissimo ...

Portobello e Tu sì que vales sospesi : cosa sta succedendo : Programmi per sabato 17 novembre? Se avevate pensato di rilassarvi o magari divertirvi davanti alla tv guardando Tu si que Vales o Portobello, sappiate che entrambe le trasmissioni sono state sospese ...