Trump | come ignorare un brutale assassinio e difendere Riad

Trump ha negato che l’indagine della CIA sull’omicidio di Jamal Khashoggi indichi come mandante Mohammed bin Salman - come era stato riportato dai media americani : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che le conclusioni dell’indagine della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi ne attribuiscano la responsabilità al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, come invece era stato riportato dal Washington Post e poi confermato

Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato per un’accusa di violenza domestica : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Donald Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato per un’accusa di violenza domestica a Los Angeles, in California. La polizia ha confermato l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, spiegando che

Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato per un accusa di violenza domestica : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Donald Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato per un accusa di violenza domestica a Los Angeles, in California. La polizia ha confermato l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, spiegando

La rimonta del Presidente : ecco come sarà la fase due di Trump : La campagna divisiva e muscolare di Trump basata su immigrazione, sicurezza, economia e war trade sembra aver funzionato. Nel primo vero banco di prova dopo le elezioni presidenziali 2016 nelle quali ...

La rimonta del Presidente : ecco come sarà la fase due di Trump : Si era capito dai comizi degli ultimi giorni. Le immagini televisive di Trump nella sua girandola elettorale in otto stati toccati in sei giorni rimandavano sempre lo stesso copione: auditorium pieni, migliaia di sostenitori, cartelli rossi. La rimonta del Presidente c'è stata...

Ft - Di Maio : 'Basta rigore - Ue faccia come Trump' : 'Credo che nei prossimi dieci anni l'Europa andrà nella direzione' di Donald Trump. 'L'economia americana sta crescendo del 4% grazie alle politiche espansive di Trump che tutti ritengono sbagliate: aumento del deficit, taglio delle tasse e investimenti in infrastrutture'. Lo ha detto ...

Di Maio : "Europa come Trump - più crescita : 23.30 "Ci faremo un tatuaggio per spiegare alla comunità finanziaria che non vogliamo lasciare l'euro zona". Così al Financial Times il vicepremier Di Maio. "La Ue non ci sanzionerà.Ci sarà dialogo.Ridurremo il debito pubblico con una manovra espansiva. Nei prossimi 10 anni l'Europa seguirà la strada di Trump. L'economia Usa,ritenuta sbagliata, cresce del 4%: aumento del deficit, taglio delle tasse,investimenti in infrastrutture", spiega. "La ...

Di Maio : Europa come Trump - più crescita : 23.30 "Ci faremo un tatuaggio per spiegare alla comunità finanziaria che non vogliamo lasciare l'euro zona". Così al Financial Times il vicepremier Di Maio. "La Ue non ci sanzionerà.Ci sarà dialogo.Ridurremo il debito pubblico con una manovra espansiva. Nei prossimi 10 anni l'Europa seguirà la strada di Trump. L'economia Usa,ritenuta sbagliata, cresce del 4%: aumento del deficit, taglio delle tasse,investimenti in infrastrutture", spiega. "La ...

Di Maio al Financial Times : «Basta austerità all'europea - via al deficit spending come Trump» : ... Di Maio ha sottolineato che l'adozione delle ricette di tagli fiscali e di aumento delle spese adottate oltre Atlantico ha portato a una crescita solida dell'economia Usa: «Credo che nell'arco dei ...

Migranti e ius soli - come ne uscirà Donald Trump : In effetti, la genesi dell'Emendamento era stata squisitamente politica. come ricorda l'analista giudiziario di FOX Andrew Napolitano, il "dibattito serio sull'emendamento finora c'era stato solo in ...

Trump contro la carovana dei migranti : “Le loro pietre come armi contro i nostri soldati. Non li vogliamo” : “Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure”: lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che stanno caratterizzando il rush finale della campagna elettorale per le Midterm. “I democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo”, ha affermato durante un comizio in Missouri. E sui social ricordano quando il tycoon definì i messicani ...

Carovana migranti - il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera. Trump : “Li fermeremo - non faremo come l’Europa” : Ottocento militari schierati al confine in attesa della Carovana. Donald Trump passa dalle parole ai fatti e dà il via alla prima misura per fronteggiare i 7mila migranti in cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ...

Khashoggi - Trump : “tradito da Riad - dubbi su Bin Salman”/ Ultime notizie - NYT : “come delitto Matteotti” : Omicidio Jamal Khashoggi, Trump vs Arabia Saudita: "tradito da Riad, dubbi su Mohammed Bin Salman". Depistaggio o complotto? Ultime notizie, NYT "come delitto Matteotti"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:47:00 GMT)

Trump - Putin e la minaccia nucleare. Come si posiziona l’Italia? : Mentre siamo tutti presi dai guai di casa nostra ci stiamo dimenticando di quello che sta succedendo fuori. Donald Trump ha deciso di ritirare unilateralmente il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), lo storico trattato della Guerra Fredda che ha eliminato i missili nucleari a raggio intermedio dall’Europa. Questa decisione conferma purtroppo che Trump, contrariamente alle aspettative, sta facendo una politica ...