Trump cerca alleati per boicottare Huawei | “Con i suoi telefoni la Cina spia il

(Di sabato 24 novembre 2018) Qualche tempo fa l’ambasciata americana a Roma ha invitato l’allora amministratore delegato di Tim, Amos Genish, per una conversazione sul futuro delle telecomunicazioni. Nel corso del colloquio, i rappresentanti degli Stati Uniti hanno spiegato le loro preoccupazioni per l’offensiva dellanel campo tecnologico, chiarendo che il problema non è...