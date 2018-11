Trump cerca alleati per boicottare Huawei : “Con i suoi telefoni la Cina spia il mondo” : Qualche tempo fa l’ambasciata americana a Roma ha invitato l’allora amministratore delegato di Tim, Amos Genish, per una conversazione sul futuro delle telecomunicazioni. Nel corso del colloquio, i rappresentanti degli Stati Uniti hanno spiegato le loro preoccupazioni per l’offensiva della Cina nel campo tecnologico, chiarendo che il problema non è...