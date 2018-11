Treni tra Sicilia a Calabria | dal 9 dicembre due corse in più con Blufferies

'I matti del Duce' - all'Officina Trenino 211 il libro di Petracci : Dall'analisi degli intrecci tra ragioni politiche e ragioni di ordine medico emerge con forza il ruolo giocato dalla sovrapposizione tra scienza e politica nella segregazione di centinaia di donne e ...

Federconsumatori : "Positivo estendere Customer Care di Trenitalia anche alle tratte regionali" : Il nuovo servizio Customer Care del Gruppo FS Italiane dedicato alle tratte regionali è, secondo Federconsumatori, "una risposta importante alle continue problematiche che migliaia di pendolari ...

Trenitalia - nuovo orario invernale : Frecciarossa a Fiumicino tra le novità 2019 : Trenitalia ha annunciato le novità per l’orario invernale 2018/2019. L’azienda ferroviaria italiana amplierà la proprio offerta relativa alle Frecce dal 9 dicembre, con più collegamenti giornalieri sulle tratte dell’alta velocità. Il potenziamento riguarderà anche il trasporto regionale, con miglioramenti su alcune direttrici per i pendolari. La più importante delle novità, però, riguarderà l’arrivo dei Frecciarossa all’aeroporto di Roma ...

Venerdì sciopero dei medici : saltano migliaia di interventi | Rientrato invece lo stop di Trenitalia : I medici e gli anestesisti del sistema sanitario nazionale incorreranno le braccia per protestare contro le mancate assunzioni e il blocco del rinnovo del contratto fermo da 10 anni. Rientrata l'agitazione di Trenitalia.

Aumentano le corse dei Treni tra Palermo e Punta Raisi : La linea ferroviaria che collega Palermo all'aeroporto di Punta Raisi , riaperta lo scorso ottobre, sarà servita da altri 12 nuovi collegamenti. Il primo treno in partenza da Palermo Centrale sarà ...

Trenitalia in campo per il trasporto regionale. Giaconia : "Sempre più vicini alle persone" : L'intermodalità, il Mezzogiorno ed il miglioramento del trasporto dei pendolari sono i tre assi portanti della strategia di crescita e miglioramento continuo di Trenitalia, confermati anche in ...

Treni - le novità del nuovo orario di Italo : più corse no stop tra Roma e Milano : Venti collegamenti no stop tra Roma e Milano, nuove corse tra Napoli e le principali stazioni italiane, Treni per il Trentino potenziati soprattutto in vista delle festività natalizie. Sono alcune ...

La passione in miniatura : in mostra allo Spazio Natta i Trenini Rivarossi : Alessandro Rossi fondatore dell'azienda lariana di modellismo ferroviario diventata famosa in tutto il mondo, e a chi la sta ancora facendo, il campione italiano di motociclismo Valentino Rossi. L'...

I Treni non vanno o sono in ritardo «Sulla tratta meglio i bus elettrici» : Dobbiamo pensare a soluzioni alternative di lungo periodo. Una potrebbe essere quella di rinunciare, in cambio di un contributo consistente, ai treni e mettere sul percorso dell'attuale ferrovia ...

Gli oggetti più strani dimenticati su Treni - aerei - bus e car sharing : ... il calendario dell'inverno 2018 - 2019 Info utili Fusi orari, un mondo di sigle , UTC, GMT, PST, : ecco cosa significano Idee di Viaggio Valencia, la culla spagnola delle arti, della scienza e dello ...

Antonio Conte rifiuta i ruoli da subentrante : “Non salgo sui Treni in corsa” : Antonio Conte ha parlato del proprio futuro, per il momento non sembra esserci alcun progetto intrigante per il tecnico “Non salgo sui treni in corsa. Preferisco aspettare giugno per poi valutare un nuovo progetto. Ma in questo momento non ho questa necessità di tornare ad allenare”. Lo ha detto, a margine della premiazione della Panchina d’oro, oggi a Firenze, l’ex tecnico di Juventus, Chelsea e Nazionale, Antonio ...

Trasporti : Trenitalia - Trenord? Rispettati tutti gli impegni : Milano, 8 nov. (AdnKronos) - "Per risolvere la delicata situazione del trasporto regionale in Lombardia, Trenitalia ha messo in campo il massimo impegno per mettere a disposizione di Trenord treni immediatamente utilizzabili per migliorare il servizio. Uno sforzo, quello prodotto da Trenitalia, che

Strage Treni Puglia - difesa imputati : ANSA, - BARI, 08 NOV - Parola alle difese nell'udienza preliminare in corso dinanzi al gup di Trani sulla Strage ferroviaria che il 12 luglio 2016 causò tra Andria e Corato la morte di 23 persone il ...

