Tredici piccoli guerrieri che combattono per i loro sogni

vanityfair

(Di sabato 24 novembre 2018)dididididididiC’è l’atleta paralimpica inglese Millie Knight, che ha imparato a sciare a sei anni, dopo aver perso la vista. C’è l’indiana Reshma Qureshi, sfregiata con l’acido, che dopo avere perso il coraggio di vivere, ha capito di valere molto più del suo aspetto. C’è anche Kevin Rodriguez, cresciuto nel quartiere più violento del mondo, in Honduras, che nonostante la paura decide di affrontare un boss senza scrupoli per chiedergli il permesso di organizzare un torneo di calcio per i suoi coetanei. Sono tutti giovani, giovanissimi, iprotagonisti del nuovo libro della giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza,di, uscito venerdì per Mondadori e illustrato da Paolo D’Altan.Le storie di questi ragazzi eroici sono incredibili, ma sono tutte ...