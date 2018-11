: Trans nell'esercito,Corte si pronuncerà - TelevideoRai101 : Trans nell'esercito,Corte si pronuncerà - AttademoLara : RT @ReteLenford: Il Sindaco @demagistris ricorda come le #discriminazioni verso le persone #LGBT siano diffuse: ad esempio verso persone #t… - clarissa_gmai : RT @ReteLenford: Il Sindaco @demagistris ricorda come le #discriminazioni verso le persone #LGBT siano diffuse: ad esempio verso persone #t… -

L'amministrazione americana chiede allaSuprema di pronunciarsi in tempi rapidi sulla decisione del presidente Donald Trump di impedire a determinate personegender di arruolarsiamericano. In particolare l'amministrazione richiede che vengano esaminati quanto prima tre casi specifici sui quali non si sono ancora pronunciate le corti d'appello federali. Intanto diversi tribunali minori avevano bocciato l'applicazione delle politiche anti-sgender(Di sabato 24 novembre 2018)