Trame Il Segreto | Maria accusa Fernando di aver fatto rapire Alfonso e Emilia

Trame - Il Segreto : Adela in fin di vita dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla testa : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda a gennaio 2019 su Canale 5, si soffermano in particolare sul personaggio di Adela, interpretata dall'attrice Ruth Llopis. La vita della maestra, infatti, sarà messa in grave pericolo per colpa di uno stalker, che le sparerà a distanza ravvicinata alla testa. Il Segreto, anticipazioni: Adela minacciata da uno stalker Adela diventerà la protagonista delle puntate de Il Segreto, in onda ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando Mesia - Isaac ed Elsa presto nelle Trame della soap : Un inaspettato ritorno e due nuovi ingressi. Le trame della soap Il Segreto si arricchiscono di ben tre personaggi.

Il segreto - tragedia al matrimonio di Elsa e Isaac : anticipazioni Trame dal 26 al 30 novembre : Le storie de Il segreto non finiscono mai: le infinite trame, le macchinazioni, i sotterfugi e, ovviamente, i mille segreti dei cittadini dell’apparentemente placida e sonnacchiosa cittadina immaginaria di Puente Viejo alimentano in continuazione le vicende della soap opera spagnola. La narrazione non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, misteri a non più finire ed è in onda su ...

Trame Il Segreto : la partenza di Irene - il ritorno di Fernando Mesia : Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 novembre, svelano che Irene deciderà di accettare un lavoro lontano da Puente Viejo. Alfonso e Emilia, intanto, organizzeranno una vendetta contro il generale Perez De Ayala mentre alla Villa ricomparirà Fernando Mesia. Il Segreto, anticipazioni: Severo geloso di Irene Alcuni amici si recheranno a fare visita a Julieta dopo il ricevimento organizzato per la ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 26 al 30 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018: Julieta è agli arresti domiciliari e tutti i suoi amici vanno a farle visita. Hipolito e Gracia mettono in guardia Severo da un potenziale corteggiatore di Irene. Perez de Ayala, seduto ai tavoli della locanda, provoca una furiosa reazione di Alfonso. Francisca chiede a Raimundo di incontrarla in un modo alquanto insolito per raggiungerla in un posto a lui ...

Trame - Il Segreto : Julieta scopre che Prudencio sta rubando il patrimonio di Francisca : Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano su Julieta Uriarte interpretata dall'attrice spagnola Cluadia Galan. La donna, infatti, scoprirà che Prudencio sta rubando dalle casse di Donna Francisca. Fernando, nel frattempo, inizierà a fare il cascamorto con la nipote di Consuelo. Il Segreto, anticipazioni: Prudencio sta rubando a Donna Francisca Julieta e Prudencio torneranno ad ...

Archeologia : il segreto della potenza navale vichinga? L’uso del caTrame : Secondo uno studio dell’Università di Uppsala (Svezia) pubblicato sulla rivista di Archeologia “Antiquity”, edita dalla Cambridge University Press, il segreto della potenza navale vichinga risiedeva nell’uso del catrame: i vascelli del popolo nordico, che riuscirono a raggiungere il Nord America e le regioni remote della Russia, erano, infatti, super-impermeabilizzati. L’analisi del legname con cui furono fabbricate ...

Trame - Il Segreto : Consuelo trova lavoro alla locanda - poi affitta casa a Isaac e Antolina : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Consuelo, interpretata dall'attrice spagnola Trinidad Iglesia. La donna, infatti, affitterà casa sua ai nuovi arrivati, Isaac e Antolina, dopo aver accettato una proposta di lavoro da Matias e Marcela. Il Segreto, anticipazioni: Consuelo, la nuova ...

Trame Il Segreto : Fernando scopre l'inganno di Maria e Gonzalo - la nuora di Dolores è viva : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva iberica “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di guardare la settimana prossima ci rivelano che Fernando Mesia, dopo essere riuscito ad aprire una misteriosa cassaforte alla villa di Francisca Montenegro, apprenderà il ...

Il segreto - Emilia non vuole più saperne di Alfonso : anticipazioni Trame dal 19 al 23 novembre : Proseguono incessantemente le vicende raccontate dalla soap opera spagnola Il segreto, le cui trame a volte oscure e spesso misteriose si dipanano nella apparentemente placida e sonnacchiosa cittadina immaginaria di Puente Viejo – che sembra appunto fin troppo tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili. La storia non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans ...

Il Segreto - Trame 19-23 novembre : Perez De Ayala rivela che Nazaria è morta : Lunedì 19 novembre comincia una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che pone attenzione intorno alla figura del Generale De Ayala. L'uomo torna a creare preoccupazione, ma sorprende la reazione della figlia di Raimundo che continua a rimanere nel silenzio provocando i sospetti dei suoi familiari. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino al 23 novembre rivelano che Alfonso, dopo la lite con la consorte, si impegna a riconquistare ...

Trame Il Segreto : Adela non rivela a Carmelo di essere minacciata da uno stalker : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, [VIDEO] la soap opera spagnola arrivata alla sua decima stagione in Italia. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, in onda a dicembre su Canale 5, si soffermano su Adela, interpretata dall'attrice Ruth Llopis. La moglie di Carmelo, infatti, vivra' dei brutti momenti quando comincera' a ricevere delle lettere minatorie da uno stalker. A questo punto la maestra rivelera' il suo Segreto ad ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Dopo le parole toccanti di Emilia, Alfonso si impegna a riconquistarla ma ogni tentativo è inutile. Saul riesce a far visita a Julieta in prigione e, anche grazie alla generosa donazione da parte dei paesani, ad assumere un avvocato. Carmelo cerca di far cambiare strategia a Severo, consigliandogli di riavvicinarsi a Irene chiedendole scusa. I Miranar, dopo il ...

Il Segreto - Trame fino al 17 novembre : la Montenegro scompare nel nulla : Lunedì 12 novembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che si preannuncia ricca di sorprese per i milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. Nelle puntate che andranno in onda come sempre su Canale 5 alle ore 16,10 fino a sabato 17 novembre Alfonso comincia a sospettare che Emilia gli nasconda un Segreto legato ai giorni passati in carcere. Il padre di Matias Ivan Montes chiede alla donna il motivo per il quale durante ...