Tragico incidente per Michele Bravi | Ermal Meta lo sostituisce a Verissimo

ilnotiziangolo

: RT @juventinodoc73: La vittoria di stasera è tutta per il nostro fratello gobbo @Davidebonaffino che ha perso la vita a soli 40anni in un t… - davideinno85 : RT @juventinodoc73: La vittoria di stasera è tutta per il nostro fratello gobbo @Davidebonaffino che ha perso la vita a soli 40anni in un t… - lorenzoteodonio : #SuperClasico tragico incidente durante un Boca Juniors-River del 23 giugno 1968: morirono 71 persone. Quale romanticismo? - FabyMaves90 : @_bebrave8_ @claavii @FedericaPulell1 Più avanti di certo! Tragico incidente puó essere un suicidio o un omicidio.… -

(Di sabato 24 novembre 2018)pere sostituzione nella puntata di oggi di. Questa giornata continua a regalare una serie di emozioni e di colpi al cuore al pubblico che da sempre segue una delle ugole d’ore dei talent e, in particolare, di X Factor.è stato annunciato tra gli ospiti diper presentare il suo libro ma così non è stato.ANNULLA LE SUE PROSSIME DATE Dopo la registrazione di giovedì scorso, il cantante è rimasto coinvolto in unin cui una donna è morta. Lo stessoha dato la notizia sui social per confermare l’annullamento di alcune date e, a quanto pare,ha deciso di non mandare in onda la sua intervista e optare perche proprio giovedì pomeriggio è stato in studio per registrare.LEGGI ANCHE, ospiti e anticipazioni 24 novembre: Elisa, Leonardo ...