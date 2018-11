Tragedia di Sabbioneta | il dolore della mamma di Marco | ' Nessuno mi ha aiutata'

Blastingnews

(Di sabato 24 novembre 2018) Marito violento, non ammetteva la fine del rapporto coniugale, e come padre era aggressivo e brutale: quest'estate aveva picchiato tutta la famiglia, anche, mandandolo all'ospedale. Quel bambino di 11 anni, ora non c'è più: suo padre, Gianfranco Zani, pittore edile di 52 anni, lo ha condannato a morte giovedì scorso appiccando il fuoco nella casa familiare di, in provincia di Mantova.Forse soffocato dal fumo sprigionato dalle fiamme, il bambino ha avuto un arresto cardiaco. Da quella casa Zani, su disposizione del gip di Mantova, doveva tenersi a una distanza di appena cento metri. Silvia Fojticova, ladie di altri due figli, ora ha un solo grido di: "Ho fatto di tutto per difendere i miei figli,mi ha"....