Tracollo Roma | ora la Champions è più lontana

: #UdineseRoma 1-0, 96': NON C'E' PIU' TEMPO, SI COMPIE IL TRACOLLO DELLA ROMA A UDINE. ORSI: ' NON MI ASPETTAVO UNA… - RadioRadioWeb : #UdineseRoma 1-0, 96': NON C'E' PIU' TEMPO, SI COMPIE IL TRACOLLO DELLA ROMA A UDINE. ORSI: ' NON MI ASPETTAVO UNA… - mm_roma : @sirmacs È un tracollo su tutta la linea qua - sirmacs : @mm_roma 'Tracollo'. Freud LA LEGGI? -

(Di sabato 24 novembre 2018) Vergogna, tristezza, preoccupazione. Non possono essere altre le parole da usare per descrivere l’ennesima prestazione ridicola di una stagione già quasi compromessa a novembre. Il quarto posto si sta alndo sempre di più e sembra che la squadra non riesca a uscire da questa serie di Blackout ormai ciclici, che hanno portato a buttare veramente troppi punti per strada. Atalanta, Chievo, Bologna, SPAL e adesso Udinese, non certo delle corazzate, con le quali laè stata in grado di fare a malapena 2 punti.È il caso che qualcuno si cominci a fare definitivamente qualche domanda. La squadra non ha assolutamente gioco, in campo regna l’anarchia più totale e anche le cose migliori nascono sempre e comunque solo da iniziative individuali. L’analisi della situazione è tutto meno che complicata. Da una parte una difesa imbarazzante che prende gol con una facilità disarmante, al di ...