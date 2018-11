Chelsea - interrotto il record di Sarri : il Tottenham vince 3-1 : L'incantesimo si spezza: Maurizio Sarri perde la sua prima partita in Premier League, contro i rivali cittadini del Tottenham. Dopo 12 risultati utili consecutivi, il Chelsea cade a Wembley contro gli ...

Tottenham-Chelsea 3-1 - Pochettino condanna Sarri alla prima sconfitta in Premier : Da Wembley a Wembley . Nello stesso stadio dove aveva perso ad agosto il Community Shield, Maurizio Sarri incassa la prima sconfitta in campionato. Il derby con il Tottenham non ha avuto storia: il ...

Il Tottenham ‘strapazza’ il Chelsea : pesante ko per Sarri a Wembley : Il Tottenham a valanga sul Chelsea, la squadra di Maurizio Sarri incassa una pesante sconfitta in Premier League La tredicesima giornata di Premier League ha visto il Tottenham trionfare contro il Chelsea nel posticipo. Il club allenato da Pochettino ha stordito con ben 3 gol i Blues, che già al 55° del secondo tempo si trovavano sotto di 3 gol (Dele Alli 8′, Harry Kane 16′, Heung-Min Son 55′). A salvare l’onore del ...

Premier League - il Chelsea spazzato via dal Tottenham : prima sconfitta in campionato per Sarri [VIDEO] : Scontro al vertice e derby in quel di Londra. Il Tottenham di Mauricio Pochettino ha ospitato il Chelsea dell’altro Maurizio, “The Banker” Sarri. Al 4-2-3-1 degli Spurs si oppone il 4-3-3 dei Blues, ma i numeri in questo caso contano poco e sono i padroni di casa a passare già all’8′ con Alli, abile a insaccare di testa su punizione dalla destra di Eriksen. La squadra di Pochettino è straripante e annichilisce ...

Tottenham-Chelsea 3-1 - pagelle e tabellino : Tottenham-Chelsea, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Lezione di calcio di Pochettino a Sarri : Tottenham-Chelsea 3-1 : Non c’è stata partita Non c’è stata partita a Wembley nel derby londinese di giornata tra Tottenham e Chelsea. La squadra di Pochettino ha impartito un’autentica Lezione di calcio ai Blues di Sarri che hanno recitato dal primo all’ultimo minuto il ruolo di sparring partner. Tre a uno il risultato finale e sorpasso in classifica con il Tottenham che sale al terzo posto a 30 punti e il Chelsea è quarto a 28: primo è il City ...

Tottenham-Chelsea 2-0 : risultato e cronaca in diretta live : Tottenham-Chelsea, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Tottenham-Chelsea 0-0 : risultato e cronaca in diretta live : Tottenham-Chelsea, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta Tottenham Chelsea / Streaming video e tv : le statistiche delle due formazioni - Premier League - - IlSussidiario.net : Diretta Tottenham Chelsea Streaming video e tv: ecco le probabili formazioni, quote, orario e risultato live per il match di Premier League , 24 novembre, .

Tottenham-Chelsea : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Tottenham-Chelsea, Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA Tottenham Chelsea / Streaming video e tv : i numeri storici del derby di Londra - Premier League - - IlSussidiario.net : DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA Streaming video e tv: ecco le probabili formazioni, quote, orario e risultato live per il match di Premier League , 24 novembre, .

Premier League - c'è Tottenham-Chelsea. Sarri : "Occhio all'approccio" : Football Corner: Kane, il più forte del mondo IL CONTRATTO DI KANTE' - Maurizio Sarri, che ha un debole proprio per Eriksen, può invece brindare al prolungamento firmato da Kanté fino al 2023. 'E' ...

Probabili Formazioni Tottenham vs Chelsea - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Spurs ancora con Son out; dubbio in attacco per i BluesIl sabato valevole per la 13^giornata di Premier League si chiude con il big match che va in scena al Wembley Stadium tra i padroni di casa del Tottenham e il Chelsea.Come arrivano Tottenham e Chelsea?Gli Spurs arrivano dalla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato ai danni del Crystal Palace. ...

Nike lancia le divise di Chelsea - Tottenham - Barça e PSG in stile NFL : La Nike ha realizzato delle divise ispirate allo stile del football americano, ma con colori e marchi di alcuni club calcistici: dal PSG al Chelsea. L'articolo Nike lancia le divise di Chelsea, Tottenham, Barça e PSG in stile NFL è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.