Torre del Greco - Incendiò auto della ex | arrestato un 43enne

Rissa tra due famiglie per l'eredità degli zii : sei arresti a Torre del Greco : Mega Rissa per contendersi l'eredità di tre zii anziani: arrestate sei persone, tutte unite da legami di parentela. Se le sono date di santa ragione ieri a mezzogiorno in via del Cimitero, quattro ...

Piovono calcinacci dal palazzo : danneggiate le auto in sosta a Torre del Greco : Torre DEL Greco - Pioggia di calcinacci da uno stabile della zona mare, gli intonaci finiscono in strada e sui marciapiedi: danneggiate le auto in sosta. Nuovo crollo a San Giuseppe alle Paludi, tra ...

Resti umani trovati in un Torrente a San Benedetto del Tronto : Resti umani sono stati avvistati questa mattina da alcune persone che stavano passeggiando sul lungomare di San Benedetto del Tronto all’altezza della foce del torrente Ragnola. Si tratterebbe di uno scheletro mancante di diverse parti, con indosso un paio di pantaloncini di colore blu. Sul posto sono giunti polizia e capitaneria di porto. L'articolo Resti umani trovati in un torrente a San Benedetto del Tronto sembra essere il primo su ...

Emergenza rifiuti nel Napoletano : incendiati cumuli non raccolti a Torre del Greco : A fuoco montagne di spazzatura che erano state sistemate vicino all'Ecopunto di via del Lavoro, in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona -

Torre del Greco - rogo di spazzatura nella notte vicino alle case popolari : era lì da giorni : Montagne di spazzatura non raccolta da giorni date alle fiamme nella zona più “in” della città. A Torre del Greco è piena emergenza rifiuti: nella notte ignoti hanno dato fuoco ai rifiuti presso l’ecopunto di via del lavoro, quartiere Sant’Antonio, a ridosso di un complesso di palazzine di edilizia popolare e in un’area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona. A spegnere il rogo ...

Torre del Greco in marcia per le vittime di Genova. I familiari : 'Verità subito - altrimenti...' : Novanta giorni dopo Torre del Greco torna in strada. Novanta giorni sono passati dal crollo del Ponte Morandi. Quarantatrè le vittime, quattro erano cittadini del Comune vesuviano. Giovanni Battiloro ,...

Ss Torre Angela Acds - il neo responsabile della Scuola calcio Mari : «La strada è quella giusta» : Roma – Un’esperienza sconfinata che annovera anche un periodo da responsabile della Scuola calcio della Lazio e del settore giovanile della Lodigiani. Il Torre Angela Acds è andato sul sicuro in questa stagione affidando il ruolo di responsabile tecnico del settore di base a Giancarlo Mari, che l’anno scorso svolgeva la medesima funzione per l’agonistica del Guidonia e che ha avuto tante esperienze da giocatore e da tecnico nei dilettanti ...

Maltempo : straripa Torrente a Mazara del Vallo - allagamenti : E' straripato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo dove piove incessantemente dalla scorsa notte, così come in altri centri della provincia di Trapani. Le zone basse della città sono state allagate e ...