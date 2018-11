Top manager non dovrebbero avere figli | dice specialista

Chi sono i Top manager italiani più stimati? Ecco la classifica : Li invidiamo per i loro redditi , esorbitanti per i "comuni mortali". Dimenticando però troppo spesso le loro capacità e responsabilità. Parliamo dei manager, coloro che guidano grandi società. E con ...

Facebook - Mark Zuckerberg ai Top manager : "Siamo in guerra" : Facebook è "in guerra", quindi la compagnia sarà gestita di conseguenza. Parola del suo fondatore, Mark Zuckerberg, durante una riunione segretissima tenutasi a giugno con i 50 top manager dell'azienda, raccontata oggi 19 novembre dal Wall Street Journal.Il quotidiano newyorkese cita diverse persone a conoscenza dei fatti. In tempo di pace, ha detto secondo le fonti il 'numero uno' del colosso di Menlo Park, i dirigenti possono ...

Manageritalia : "Per giovani consulenza Ict e turismo settori 'Top'" : Roma, 12 ott. (Labitalia) - giovani e mondo del lavoro: un binomio che negli ultimi anni è stato [...]

Senise - Andrea Ziella - Top manager Mattel - : 'In America puntano sui giovani' : L'università – Andrea si è laureato in Economia e Marketing alla Bocconi di Milano, e nel 2012 è arrivata la chiamata della multinazionale del giocattolo per la quale lavora ormai da 6 anni. "La ...

Hosch - è italiano il Top manager dell'anno : Recklinghausen, 4 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Al termine dell’annuale International management meeting tenutosi nella regione della Rhur nella Germania settentrionale, la multinazionale tedesca Hosch ha premiato come 'Top manager dell’anno' il dirigente campano Mario del Pezzo, attuale direttore ge

Fca - Pietro Gorlier è l’unico Top manager dell’era Marchionne ancora capace di sorridere : di Carblogger La domanda da non fare a Pietro Gorlier, appena nominato capo delle operazioni Europa e Nord Africa (area Emea) di Fca, è come si sente a dover dirigere una divisione che tradizionalmente non fa soldi o più spesso li perde, dopo aver diretto due divisioni che nel gruppo fanno soldi a palate, Mopar e Magneti Marelli. Anche perché una domanda simile meriterebbe una non risposta, tipo che Mike Manley, numero uno di Fiat Chrysler dopo ...

Milan - Gandini con Gazidis : è lui il Top manager nella partita con la Uefa : Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'amministratore delegato della Roma è pronto a lasciare i giallorossi per tornare al Milan , suo vecchio amore, sua vecchia casa, dove per anni ha curato i ...