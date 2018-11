Tokyo | soldi a chi se ne va

ilgiornale

: La città di Tokyo offre soldi ai cittadini che se ne vanno - GrottaglieTA : La città di Tokyo offre soldi ai cittadini che se ne vanno - Rita76020471 : La città di Tokyo offre soldi ai cittadini che se ne vanno. - RaffaeleNappi1 : Il pugilato rischia l’esclusione da Tokyo 2020. E la colpa è dei soldi -

(Di sabato 24 novembre 2018) È il Paese più vecchio del mondo. Tradotto: la popolazione continua a diminuire. Solo la capitale,, vive la situazione opposta: sta esplodendo. E non è un bene, perché la megalopoli - 38 milioni di abitanti compresa l'area metropolitana circostante - rischia di non riuscire più a reggere. Per questo il governo sta considerando di elargire bonus fino a 3 milioni di yen (circa 23mila euro) per chi accetta di trasferirsi e cercare lavoro altrove, come riporta l'emittente giapponese Nhk.Da più di vent'anniregistra più ingressi che uscite, unico caso in Giappone insieme alle tre prefetture vicine alla capitale. Ci vive un nipponico su tre, con picchi tra i giovani che vanno ad abitarci per ragioni di studio e lavoro. Le migliori scuole, tutte le istituzioni e le maggiori aziende restano, infatti, tutte concentrate lì. Una congestione che danneggia non solo la stessa, che ...